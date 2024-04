Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 20 Aprile 2024

Prossima settimana 2 uscite per accontentare trekker e ciclisti:

• Monte #tarino | Seconda vetta più alta del Parco Monti Simbruini

Per informazioni e prenotare la tua passeggiata, chiama ora la Danilo Camusi - Guida di Mtb e trekking!



È possibile prenotare il viaggio A/R con lo "Shuttle Trekking" per raggiungere i luoghi di incontro, rispettando i meeting point che verranno comunicati in fase di prenotazione.Il costo extra del servizio varia in base all'adesioni che sarà comunicato dall'organizzazione in fase di prenotazione.

Ritrovo

Ore 9:00 Campo Staffi

Difficoltà

Cai E - Escursionistico 11 km - D+ 700 m

Durata

4 ore

Guide Accompagnatori

Danilo Camusi Accompagnatori Hiking e Trekking

Quota

€ 15,00 a persona

Abbigliamento

Abbigliamento adeguato a strati, Scarpe da trekking (obbligatorie), Bastoncini da trekking (consigliati), Giacca a vento impermeabile, Acqua (almeno 1,5 l a persona), Snack.

Info: www.pachamama-adventure.it