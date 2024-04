Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Vallepietra - vagando pel cuore: uomini, cose, lochi

Da Venerdì 26 a Domenica 28 Aprile 2024 ore 09:30

Il 2024 si prospetta come l'anno del turismo delle radici, con un notevole aumento di persone desiderose di ristabilire un legame con le radici attraverso viaggi di ritorno ai luoghi di provenienza.

Il Comune di Vallepietra è la prima tappa del Festival delle Radici un format ideato dalla Glocal Think, associazione di sviluppo e promozione dei territori. All'interno di questo progetto di comunicazione integrata, che raccoglie circa trenta tappe tra Lazio e Campania, Vallepietra promuoverà un evento che mette al centro l'accoglienza di nostri concittadini Italo americani.

L'identità dei territori come patrimonio che unisce le Comunità, chi resta e chi è partito, e che si trasforma in valore da condividere attraverso esperienze, itinerari, storie, cultura.Il 27/04/24, tutta la comunità si riunisce per accogliere i nostri concittadini emigrati all'estero in un evento unico, a cui siete tutti invitati a partecipare.L'evento vede il contributo della comunità di Vallepietra, il Patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e una rete di collaborazione interna ed esterna, che vede la partecipazione di commercianti, ristoratori, enti e associazioni, con le seguenti attività che si svolgeranno principalmente nell'area del centro storico di Vallepietra (Roma):Aree culturali:

mostra pittorica

mostra di poeti e scrittori

mostra fotografica

ricostruzione della casa contadina, con oggetti e attrezzi che utilizzavano quotidianamente i nostri nonni

visita alla "Madonna della Stella"

visita alla "Caietanella", custodita presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista

visita di Torre Caetani, simbolo del paese

riproduzione della "Carbonera" in Piazza ItaliaLaboratori:

Laboratori delle radici dedicati ai nostri oriundi e ai bambiniDegustazione:

Assaggio dei nostri prodotti locali e cibo biologico, dai campi alla tavola.Divertimento:

Con la squadra di "ruzzica" di Pofi-TorriceNatura:

Presentazione di attività in mezzo la natura, insieme al Parco dei Monti Simbruini e a Samuele Giancarlini SnipRoad Trekking, guida ambientale escursionistica, per promuovere il benessere integrale e la qualità della vita come elemento alla base della tutela delle persone e dei luoghi, per contrastare lo spopolamento e favorire i ritorni.I cammini e il mondo digitale:



Esplorazione delle opportunità offerte dalla transizione digitale nel settore del turismo per migliorare l'esperienza del visitatore e ridurre l'impatto ambientale, insieme a Davide Fiz, creatore del progetto #smartwalking, che farà tappa a Vallepietra con "back to the roots"L'evento è realizzato in collaborazione con il team di Italea (https://italealazio.com/)

Vi aspettiamo a casa!