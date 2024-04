Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 13 Aprile 2024 ore 10:00

Ebbene dopo avervi accompagnato in tante avventure è passato già un anno dal meraviglioso ingresso come accompagnatori nella grande famiglia Federtrek per me e Fernando, quindi visto che abbiamo sempre voglia di festeggiare siete tutti invitati alla nostra festa di compleanno per brindare insieme con tanta allegria Ci troveremo nel caratteristico borgo aggrappato alla roccia che domina la vallata sottostante di Cervara di Roma, chiamato anche il borgo degli artisti, che detiene il primato di paese della provincia di Roma con l'altitudine maggiore, 1050 metri, lo vivremo tra arte e magia vicolo su vicolo tra sculture, dipinti e musica.Dopo aver consumato l'immancabile colazione, partiremo per una facile ma bella escursione tra i boschi, da dove avremo un ampio orizzonte dal quale ammirare borghi e montagne con una splendida posizione predominante sulla valle dell'Aniene.Arrivati all'osservatorio astronomico prepareremo un barbecue e faremo una festa pic nic e nel frattempo vi accompagneremo ad avvistare magnifici esemplari di cervi alla riserva, un'area faunistica immersa nel Parco dei Monti Simbruini ed imperdibile per chi ama gli animali e la natura. Vi aspettiamo per festeggiare insieme e socializzare a contatto con la natura, portate il sorriso e tanta voglia di camminare ATTENZIONE: Trascorrere tempo con noi può causare dipendenza Vino dolcetto caffè wild e tante chiacchiere offerti per tutti Fine attività prevista ore: 17:00 Difficoltà: T (Turistica= Facile)

Distanza: 8 km

Dislivello in salita: +300m

Durata: 3 ore (soste escluse)

Percorso ad anello adatto a tutti Amici a 4 zampe: Si, ma solo se tranquilli, socializzati e abituati a procedere in gruppo, da comunicare in fase di prenotazione. 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐎 𝐀𝐒𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄: GRATUITOPranzo con Pic Nic libero, voi portate quello che preferite, noi prepareremo un barbecue con 1 salsiccia + 4 arrosticini + 1 bruschetta a testa (quota € 10), vino, dolcetto, caffè e ammazzacaffè offerti per tutti

PARTECIPAZIONE BARBECUE DA PRENOTARE E CON DISPONIBILITA' LIMITATAEvento riservato ai soci in regola con il tesseramento

(Tessera Federtrek registrabile al momento al costo di 15€, durata 365 giorni).𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥I:

🙋‍♂‍ AEV Domenico Zangari 347 6299797

🙋‍♂‍ AEV Fernando Giannini 334 6707767

scrivici su WhatsApp per info e prenotazioni 𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢: ORE 10:00 a Cervara di Roma (RM) Maps: il punto di incontro preciso sarà inviato su WhatsApp dopo la prenotazione. 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗥𝗦𝗜:

Scarponcini da trekking (obbligatori e meglio se alti, consigliati per proteggere la caviglia), abbigliamento a strati, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, giacca.

𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗥𝗘 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗭𝗔𝗜𝗡𝗢:

Acqua almeno 1,5 lt, barrette energetiche, frutta, pranzo al sacco, fazzoletti di carta, felpa, sacchetto per rifiuti, torcia, scaldacollo, cappello, guanti e giacca antipioggia.

𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗚𝗚𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗧𝗢:

Bastoncini da trekking, cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto. L'accompagnatore si riserva la facoltà di NON accettare chi si dovesse presentare senza l'attrezzatura adeguata al fine di garantire la sicurezza del singolo oltre che dell'intero gruppo. 𝐂𝐀𝐑 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆:

Contattateci indicando se offrite o avete bisogno di una passaggio e da che zona, cercheremo di organizzare la condivisione tra i partecipanti. 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔:

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento e calzature da utilizzare, sul percorso o qualsiasi altra info sull'evento contattami liberamente.💁‍♂‍📲 Se vuoi ricevere aggiornamenti sulle mie attività iscriviti al canale whatsapp dedicato:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCJW7bKrWQnYsnBEN3o N.B. Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l'esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte degli accompagnatori. L'attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di sicurezza, in funzione delle condizioni meteo e dei sentieri e di opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l'eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.