Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 13 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 16:00

L'escursione alla Mola Vecchia è una bellissima passeggiata per tutta la famiglia che si snoda su un agevole percorso di fondovalle lungo il fiume; l'occasione per trascorrere una splendida giornata a contatto con la natura con il proprio amico a 4 zampeIl vecchio mulino si trova lungo il sentiero che collega Subiaco all'area archeologica di Comunacque (Trevi nel Lazio). Lungo il sentiero, che a tratti si snoda nei boschi e a tratti costeggia il fiume, si trova la Sorgente del Cardellino, un enorme blocco di pietra calcarea ricoperto da muschi da cui scendono una serie di rivoli d'acqua. Questo tipo di pietra, nota come Cardellino, è tipica di tutta la zona. Poco più avanti sull'altra sponda, quasi nascosto nella vegetazione, scende il ruscello della Sorgente delle Tartare. Superata l'ansa del fiume si inizia a vedere il ripido costone di roccia su cui è costruita Jenne e dopo un tratto in lieve salita si arriva alla Mola Vecchia.La Mola vecchia, è stata costruita nell'XI secolo dai monaci benedettini, sfruttando un invaso naturale dell'Aniene. Per secoli è stata utilizzata dalle comunità locali per la macinazione dei cereali, oggi è un centro didattico del Parco dedicato all'ambientalista Antonio Cederna. Sulla riva opposta, cui si accede facilmente tramite l'antico ponte in tufo, si trovano anche alcuni altri resti di opere murarie ancora in fase di studio da parte degli archeologi.

Vicino alla Mola si trova la Grotta dell'Inferniglio, una risorgiva molto importante nel complesso reticolo di cavità carsiche dei Simbruini.

Il laghetto di San Benedetto a Subiaco, noto anche come "i caraibi di Roma" da luglio è diventato ad accesso limitato. Si può entrare al costo di 1.50

Il Laghetto di San Benedetto è uno dei paradisi naturalistici del Lazio. Situato nel comune di Subiaco, è soprannominato "i Caraibi di Roma" (si trova infatti a circa 70 km dalla capitale).

Ogni partecipante provvederà al suo pranzo al sacco.

INFO E PRENOTAZIONI:

email lacasadeldogtrekking@gmail.com

istruttore di Trekking CSEN associata CAI Alessandra 366 337 2907

Dati Tecnici

Lunghezza: 10km circa

Terreno: pianeggiante roccioso

Difficoltà: )medio facile

Ascesa totale: 219m

Discesa totale: 219m

Altezza max: 567m

Altezza min: 475m

RITROVO 9,45 laghetto San benedetto dopo la visita al laghetto riprenderemo le auto per andare verso il sentiero dopo la prenotazione sarà inviata posizione

RIENTRO ore 15;00.circa presso il punto di partenza. Equipaggiamento:

Obbligatorio: Scarponcini da trekking alti, Guscio Antipioggia, Pantaloni lunghi, Cappellino o Copricapo.

Consigliato: Bastoncini da trekking, Crema Solare, Giacca anti vento, Maglietta ricambio, Medicinali personali.

Attrezzatura:

Obbligatorio: Zaino

Consigliato: Copri zaino, Occhiali da Sole e Lampada frontale.

Alimentazione:

Acqua (1,5 l minimo), consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili, snack energetici, barrette, frutta secca e/o disidratata.

Contributo di partecipazione:

25 00 € che comprende anche l'assicurazione x noi

cani gratis devono essere socializzati e rispondere al richiamo non cuccioli sotto I 6 mesi non femmine in estro in regola con la profilassi antiparassitaria

Regolamento partecipazione:

Non raccogliere fiori, piante o erbe protette e comunque rispettare le indicazioni impartite dalla guida.

Conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti.

Non allontanarsi dai sentieri escursionistici e dal gruppo, salvo indicazione esplicita della Guida.

Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario della guida.

Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall'escursione direttamente sul luogo della partenza.

Nel corso dell'escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati per finalità promozionali riguardanti l'attività stessa. La partecipazione all'escursione sottintende il nulla osta alla pubblicazione del suddetto materiale.La partecipazione alla escursione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Le prenotazioni sono valide solo tramite email, telefono o whatsapp

L'istruttore di trekking si riserva la possibilità di variare L'escursione in qualsiasi momento al variare delle condizioni meteo.