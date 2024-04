Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 14 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 15:00

Un itinerario che ci porterà ad attraversare alcuni tra i più caratteristici ambienti del Parco M. Simbruini, situato al confine nord/ovest. dello stesso: Campaegli.

Le spettacolari fioriture insieme ai Faggi, costituiscono l'ambiente montano che ci accompagnerà nel nostro giro ad anello che, dal sentiero degli Equi, ci porterà fino a Monte Calvo, ad un'altitudine di 1591 m. s.l.m. Una cima modesta, ma che ci regalerà ulteriori panorami sui rilievi preappennini.

Da qui ci addentreremo di nuovo nella faggeta passando per Campo Buffone fino all'inghiottitoio di Stoccolma per poi tornare al nostro punto di partenza, Campaegli.

In questo periodo le fioriture di una particolare e semplice orchidea riempiono questi luoghi, dove spicca lieve un bellissimo colore: il giallo che, simbolo del sole, illumina ancora più questo territorio.

Altre fioriture: Il Narciso selvatico con le sue campanule, la Primula veritas, la Viola calcolata, la Viola lutea…

Anello

Diff. E -Km 13 – Dislv. 400



COSA PORTARE: scarponi da trekking con suola antiscivolo, meglio se in vibram (obbligatori); consigliati i bastoncini telescopici; acqua a sufficienza (almeno 1,5l); vestirsi a strati; giacca antipioggia/vento e pranzo al sacco!

APPUNTAMENTO: h 09.15 al bar nei pressi di Campaegli. La posizione esatta verrà comunicata in fase di prenotazione.

QUOTA SOCIALE: 15 € – Tessera Nomos Trek 2024 in corso di validità. Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati (nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale) entro le 14 del giorno precedente l'escursione

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI: (preferibilmente whatsapp)

Guida: Ciucci Maria Scolastica 3318041418

Guida ambientale escursionistica La575 Maria Libera



Si prega inoltre di avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie, o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione, grazie per la collaborazione