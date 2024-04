Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Giovedì 25 Aprile a Domenica 9 Giugno 2024 dalle 10:00 alle 18:00

Anche questa primavera Fabiana è sbocciata tra i praticelli della Villa di Nerone a Subiaco, pronta ad accogliere tutti quei curiosoni intenzionati ad approfondire il versante acquatico della vita dell'Imperatore. Pronti per voi tre nuovi appuntamenti da aprile a giugno per imbucarsi senza invito a casa dell'imperatore romano!

Le aperture sono gratuite, ma se volete lasciare un'offerta non è che ci offendiamo, anzi: di solito reagiamo con sorrisi di dimensioni direttamente proporzionali all'importo dell'offerta (sorrisi garantiti dalle monete bicolore in su. Le ramine non garantiscono sorrisi. Aut. Min. Ric.).