Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Concorso fotografico

Da Giovedì 16 Maggio a Domenica 16 Giugno 2024

Ciao Amici, sta per partire il nuovo fantastico CONCORSO FOTOGRAFICO di FarePensiero , con il patrocinio della Città di Subiaco !

Per questa edizione il tema sarà "culinario", ovvero i "prodotti, le persone e luoghi della cucina tradizionale della Valle dell'Aniene".Ci saranno ricchi premi in denaro e due categorie, la Macchina fotografica e lo Smartphone.Dal 16 maggio al 16 giugno potrete inviare la vostra foto via email a farepensiero@gmail.com insieme al modulo di adesione che si scarica (con il Regolamento) dal barcode della locandina.

La premiazione ci sarà Domenica 23 Giugno a Subiaco.Per ogni potete chiamare: 331 756 2932

Cosa aspettate? La partecipazione è gratuita!