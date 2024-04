Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Escursione guidata a Colle Campitellino

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Passeremo una giornata in compagnia dei colori delle prime fioriture e dei meravigliosi panorami a Colle Campitellino nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. Paesaggi mozzafiato assicurati!

Immersi tra gli splendidi colori, in un angolo poco frequentato dei Monti Simbruini, tra boschi di faggio e radure fiorite, raggiungeremo il Colle Campitellino (1417 m): un meraviglioso punto panoramico che si affaccia verso la Valle del Simbrivio con una splendida vista sulle vette più elevate del Parco.

Ma l'avventura non finisce qui! Avete capito bene! Ci metteremo davanti al fuoco con possibilità di grigliare pane e salsicce per una merenda in condivisione!

N.B. Al punto di incontro della partenza del trekking è possibile acquistare tutto quello che occorre per la grigliata e anche di ottima qualità.

Per prenotazioni: www.andareazonzo.com/trekking/escursione-guidata-fioriture-e-panorami-e-grigliata