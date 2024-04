Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giovedì 25 Aprile 2024 dalle 09:00 alle 13:00

Cervara è il borgo degli artisti, il secondo comune più alto del Lazio e luogo in cui tanti artisti ispirati hanno lasciato la loro testimonianza. Un percorso, questo, che ci porterà alla scoperta di suggestivi scorci, in un'atmosfera di relax tra panorami e storia fino a raggiungere la roccaforte della Prugna con la sua torre. Antica roccaforte, distrutta nel 1600 dal brigante Marco Sciarra e da allora abbandonata. Rimangono ancora i resti di qualche basamento molto affascinanti e misteriosi. Il castello occupa la sommità e i versanti di un'altura del compatto massiccio calcareo simbruino, circa a 980 m di quota., passeremo in prossimità dell'Area Faunistica del Cervo di Prataglia.

CARATTERISTICHE ESCURSIONE

Difficoltà: E

Dislivello: mt. 450

Lunghezza: km. 14

Durata: ore 5

APPUNTAMENTO

Giovedì 25 aprile – ore 9:30 Parcheggio cimitero comunale Via San Rocco - Cervara di Roma



PER PRENOTARE: Whatsapp wa.me/+39338.5731180 indicando nome e cognome dei partecipanti, n° tessera Federtrek

ACCOMPAGNA: AEV Alessandro Raffaeli 328.3113778 AN Claudio Capitani e AN Daniela Olivetti

L'evento è riservato ai soci Federtrek in regola con il tesseramento , chi non possiede la tessera potrà sottoscriverla il giorno stesso dell'escursione avendo avuto cura di indicare nel messaggio whatsapp anche luogo e data di nascita e di compilare e presentare all'accompagnatore l'apposito modulo scaricabile al seguente link: https://www.noitrek.it/tesseramento/

ANNULLAMENTO/MODIFICHE

L'accompagnatore, a sua discrezione, si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto per garantire la sicurezza, in funzione delle condizioni meteo, del sentiero o degli stessi partecipanti.

il partecipante già prenotato all'escursione che non potesse partecipare, dovrà avvisare per tempo l'accompagnatore per ragioni organizzative

COSA PORTARE - ABBIGLIAMENTOAbbigliamento idoneo a una escursione e alla permanenza in montagna o in natura, in particolare: Calzature da trekking (obbligatorie, no scarpe da ginnastica), Zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata. Necessario un capo impermeabile da indossare all'occorrenza come strato più esterno protettivo.

Se del caso, felpa o pile, guanti e cappello, consigliata una torcia frontale e bastoncini.

Raccomandato almeno 1 litro d'acqua, pranzo al sacco e snack energetici (frutta secca, cioccolata, barrette).

Gli accompagnatori sono a disposizione per suggerimenti e indicazioni utili.

Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dall'escursionista potranno non accettarne la partecipazione all'attività.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE; Se in possesso di tessera Federtrek: Adulti €. 15 Minorenni €. 10Per chi deve sottoscrivere la tessera:

Adulti €.15 tessera + contributo di partecipazione € 10

Minorenni € 10 tessera + contributo partecipazione €5

L'organizzazione dell'evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell'evento, è competenza dell'accompagnatore che ne determina l'importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.

