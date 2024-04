Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 28 Aprile 2024 ore 09:15

Siamo nel Parco Regionale dei Monti Simbruini, nei pressi di Livata. Partendo da Campo dell'Osso percorreremo i primi chilometri alternando fiorite e verdi radure a boschi accoglienti e ombrosi.

Arriveremo sulla vetta del Monte Autore perdendoci ed emozionandoci davanti a panorami incredibili. Una bellissima passeggiata sulle creste ci riporterà sulla via del ritorno chiudendo il nostro anello di 8,5 chilometri.

E.... DULCIS IN FUNDO???: ci immergeremo nella visita di una deliziosa MIELERIA a conduzione familiare incastonata nel bosco, dove i padroni di casa, Stefania e Damiano, ci faranno conoscere il "dolce" mondo delle api e con il loro aiuto avremo l'opportunità di creare una piccola candela di cera d'api che rimarrà nostra come ricordo di una giornata che difficilmente dimenticheremo.

𝗟𝘂𝗻𝗴𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼: 8,5 KM ad anello

𝗗𝗶𝘀𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼: +/- 450 mt

𝗗𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮: 8 ore pause incluse, visita alla "Mieleria nel bosco" e piccolo laboratorio creativo di candele di cera d'api.

𝗗𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀: T/E

𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢:

ore 09:15 a Campo dell'Osso (nel piazzale grande) - 00028 Subiaco (RM)TRASPORTO: Auto proprie

CESARE DI PINTO AEV Federtrek n° 175 e ALESSIA SELLITRI AEV Federtrek n° 176, 347/1131887 Inviate un messaggio e sarete richiamatiQuota partecipazione 17€: escursione + visita alla mieleria nel bosco + laboratorio creazione candela con cera d'api.

Escursione riservata ai soci Federtrek in regola con il tesseramento.

𝗟'𝗘𝗦𝗖𝗨𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘: è confermata solo dopo un contatto telefonico con l'accompagnatore e può subire variazioni a sua discrezione.

𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗥𝗘: Almeno due litri d'acqua, pranzo al sacco, torcia frontale o tascabile.

𝗔𝗕𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢: Scarpe da trekking 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲; è consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia; si consigliano bastoncini da trekking ed eventuale scarpa di ricambio.