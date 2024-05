Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 5 Maggio 2024 ore 08:45

La nostra associazione organizza un'escursione nel parco dei monti Simbruini un anello alla scoperta di verdi vallate e boschi di faggio.

PROGRAMMA:Incontro: Domenica 5 Maggio 2024 ore 8.45 presso bar pasticceria "Lulù" Via Nazionale Tiburtina 22 Arsoli (RM)

Partenza escursione ore 9:45Escursione adatta a grandi e piccoli.Difficoltà: Facile (E)

Distanza: circa 10 Km

Dislivello: 300 m

Durata: 6 h

EVENTO RISERVATO AI SOCI ASD CHIARA..mente walkers con tessera valida per l'anno in corso.

Quota iscrizione annua 15 euro compresa polizza la assicurativa.

Quota escursione 10 euro.NB: Per Iscrizione all'associazione e indispensabile presentare il certificato medico idoneità sportiva non agonistica

REGOLE DI COMPARTAMENTO

- Non è consentito raccogliere fiori, piante aromatiche;

- Non è consentito dar mangiare agli animali nel parco.



CANI

- Cani ammessi previo accordo con le Guide e comunque sempre al guinzaglioOBBLIGATORIO: Scarpe e bastoncini da trekking; giacca antivento; berretto e guanti; crema solare, acqua a sufficienza.

Gli OV si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma, in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da rendere pericoloso l'itinerario; in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

Altri appuntamenti ci saranno a Roma in zona metro in base alle disponibilità delle auto.

Indicate la vostra al momento della prenotazione.Prenotazioni entro le ore 17:00 di venerdì 3 Maggio 2024



Per info contattare i seguenti numeri:

OV: Renato Pacifico 349.8744218

OV: Cristina Censi 340.4042185

OV: Aurelio Mo 335.6765411