Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 1 Giugno 2024 ore 09:00

Andiamo a goderci i verde dei colori della primavera inoltrata nel Parco dei Monti Simbruini.Escursione in bici pedalabile adatta a tutti (allenati) con vallate e ampi panorami.Partiremo da Monte Livata, dove chi vuole può affittare l'e bike.Un primo verso Canpaegli sarà su una carrareccia molto bella e larga con degli affacci meravigliosi.Arrivati a Campaegli inizierà un percorso misto, fitto bosco e vallate con animali liberi al pascolo.La nostra meta sarà la vista panoramica "Le Vedute", e per chi se la sente attaccheremo l'ultimo tratto in salita fino alla vetta di Monte Autore che con i suoi 1855 metri è la più elevata dell'intera provincia di Roma dove ci attende un panorama a 360° che spazierà dal Monte Amiata al Velino passando dal Terminillo, i Monti Sibillini, il Gran Sasso e la Majella.Il ritorno sarà un percorso quasi tutto in discesa, con single track mozzafiato, strade sterrate e pochissimo asfalto e chi non se la sente una guida vi porterà fino al punto di partenza su asfalto.Al rientro spaghettata - 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮

• Lazio, Monte Livata(RM)

- 𝗦𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼

• 26 Km

- 𝗗𝗶𝘀𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 +/-

• 800 mt dsl+

- 𝗧𝗶𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

• anello

- 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

• Medio/Impegnativo

- 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗲

• 5 ore circa

• Copertura assicurativa della "Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Rischi Diversi" - 𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼:

• Sabato 1 Giugno 09:00 Monte Livata(RM)Il luogo preciso dell'appuntamento sarà comunicato al momento dell'adesione

• Per la riuscita di questa escursione è previsto un limite di 10 partecipanti in base al numero di guide. - 𝗩𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

L'itinerario potrà essere modificato dalla guida, se lo riterrà opportuno, per motivi logistici e di sicurezza e meteo.- 𝗔𝘁𝘁𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

• Bici buone condizioni e kit foratura + gonfia e ripara

• Casco + Antipioggia

• Luci davanti e dietro

• Bici consigliate Mtb/gravel - 𝗢𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲

• Per le 13:00 circa - 𝗜𝗻𝗳𝗼, 𝗰𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲https://wa.me/3494108388Maestro/Guida Ambientale Escursionistica Aigae LA 649 DomenicoGuida/Maestro Certificato: LucaContributo associativo escursione € 20Bike And Hike Italia ASD è affiliata ad ACSI ente promozionale del Coni, la tessera si può fare anche il giorno stesso dell'escursione di trekking, valida fino al 31 Dicembre e comprende una polizza infortuni nelle modalità previste dal Regolamento.

Il costo tessera annuale ciclismo € 55, trekking € 20, entrambi € 60Per tesserarsi con noi:

Certificato medico valido

Modulo associativo (da approvare)

Bonifico bancario

𝘓'𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 "𝘗𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘰" 𝘪𝘯𝘴𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘰𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘢̀ 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪.