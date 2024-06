Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Martedì 4 Giugno 2024 dalle 09:00 alle 17:00

LUNGHEZZA: circa 13 km

DISLIVELLO: circa 400 metri

DURATA: 6/7 ore, comprese le soste e la pausa pranzoDESCRIZIONE: un percorso ad anello da Cervara, il paese degli artisti, fino a La Prugna, un'antica roccaforte distrutta nel 1600, circondata dal sorprendente paesaggio naturale del parco dei Monti Simbruini.GUIDA: Stefania Calzini, Guida Ambientale Escursionistica professione esercitata ai sensi della L.4/2013, socia della Libera Associazione Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste (Lagap) con tessera n°354. Per visionare il codice di condotta del professionista, vai alla pagina "documenti" del sito www.lagap.org.A CHI E' RIVOLTA: adulti e ragazzi (si consiglia dagli 11 anni) con una certa predisposizione alla camminata e in buona salute. Si va comunque lentamente, si fanno pause, si aspetta tutti, si gode della natura.CANI: ammessi, su questo itinerario, se condotti sempre a guinzaglio a norma di legge.DIFFICOLTÀ: Nessuna.COSA PORTARE: Abbigliamento a strati e scarpe da trekking, cappello, crema solare, bastoncini da escursionismo, pranzo al sacco, qualche snack facilmente digeribile, almeno 1,5 lt di acqua., crema solare, una maglietta di ricambio, k-way (o mantellina o giacca impermeabile).QUOTA DI PARTECIPAZIONE €15,00 adulti / € 6,00 minori di 14 anni

La quota comprende accompagnamento nell'escursione sopra indicata di guida ambientale escursionistica provvista come associata LAGAP di polizza di responsabilità civile professionale con massimale di 5.000.000 di euro a sinistro, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante.ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO

ore 9.00 a CervaraPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tramite messaggio whatsapp 3404084321 o mail stefania.calzini@hotmail.com

ENTRO lunedì 3 giugno

Nel messaggio è necessario indicare, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di OGNI partecipante (dati necessari per poter stipulare la polizza infortuni giornaliera)