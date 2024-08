Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 25 Agosto 2024 dalle 10:00 alle 16:00

Panorami dal Monte Autore

Un emozionante trekking tra i boschi che ci porterà alla vista di stupendi panorami del Monte Autore. Un percorso adatto a tutti coloro che vogliono immergersi nella natura e vedere i suoi colori nei mutamenti del susseguirsi delle stagioni.

DATI TECNICI

Dislivello: 370 m

Lunghezza: 10 km

Difficoltà: E

Tipo itinerario: anello

Durata : 6 Ore

Tipo di Escursione : Medio

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario in ogni momento a sua discrezione, per garantire la sicurezza e in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.

Escursione condotta da Guida Ambientale Escursionistica Professionista, dotata di assicurazione RCT.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: abbigliamento e scarpe da trekking, zaino, pranzo a sacco e snack, acqua almeno 1.5 litri , dispositivi covid

CONSIGLIATO : bastoncini da trekking, occhiali da sole, cappello, macchina fotografica, binocolo.

CANI AMMESSI previo accordo con la guida.

Escursione adatta anche a bambini a partire dai 10 anni abituati a camminare. Si richiedono buone condizioni fisiche.

Il punto di incontro sarà comunicato il giorno prima tramite messaggio Whatsapp

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

Prenotazioni esclusivamente tramite la compilazione del modulo che sarà inviato tramite email a chi richiede l'iscrizione. Obbligatorio indicare i dati personali ed un contatto telefonico

Le prenotazioni saranno chiuse il venerdì salvo raggiungimento numero massimo dei partecipanti, minimo di 8 partecipanti