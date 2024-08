Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Escursione naturalistica

Domenica 25 Agosto 2024

Un omaggio all'Alta Via dei Monti Simbruini con l'escursione ad anello da Monna dell'Orso a Camposecco. Una vista spettacolare che ci consentira di vedere a 360° sulle vallate dei Simbruini e cambiando punto di osservazione fino all'Abruzzo. Partiremo dall' area del verde attrezzato dal percorso 673d, percorrendo poi il Vallone del Monte Autore sul percorso 673c. L' itinerario ad anello, un po' lungo ma senza grosse difficoltà di dislivello, consente di ammirare alcuni tra gli angoli più piacevoli del Parco e capire perche il paesaggio e' divenuto famoso come location di set cinematografici di western all'italiana, e culla di ispirazione per le colonne sonore del Maestro Ennio Moricone.

Partenza - Arrivo : Campo dell'Osso (1580 m) Subiaco

Tempo di percorrenza: 6 ore

Difficoltà: E - Escursionistico Lunghezza: 13.1 km

Quota minima: 1317 m - Quota massima: 1696 m

Prenotazione obbligatoria (entro le 12 di Venerdi 23/08/2024) contattare Marina Lo Bascio cell. 338 9659868.Per informazioni e dettagli consultare i siti Federtrek.org e le pagine Facebook

ACCOMPAGNATORI: AEV Luigi Tilia - AEV Marzio Rotili

Quota minima: 1317 m - Quota massima: 1696 m

durata complessiva dell'evento INTERA GIORNATA

COSA PORTARE:

Abbigliamento adeguato e scarponcini da trekking scarponi da trekking con suola antiscivolo, meglio se in vibram (obbligatori); consigliati i bastoncini telescopici; acqua a sufficienza (almeno 1,5I): vestirsi a strati; giacca antipioggia/vento e pranzo al sacco

N.B. Comunicare all'accompagnatore se si soffre di patologie particolari, diversamente in caso di mancata comunicazione e di malessere sopraggiunto, l'associazione non sarà responsabile. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario