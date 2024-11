Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Le meravigliose cascate di Vallepietra

Sabato 9 Novembre 2024 dalle 10:00 alle 15:30

Partiremo dalle pendici di Vallepietra, bellissimo borgo arroccato su di un crostone di roccia, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Zaino in spalla percorreremo il sentiero che attraversa le campagne dove viene coltivato il fagiolone di Vallepietra e la trota fario nuota libera sul fiume Simbrivio. Lasciato alle spalle il fondovalle, inizieremo a salire in un piacevolissimo sentiero che attraversa i boschi dove un tempo i carbonai con grande maestria trasformavano la legna in carbone. Riprenderemo il cammino in direzione della Fonte delle Donne per poi proseguire nei boschi dipinti d'Autunno e raggiungere un punto super panoramico dal quale è possibile osservare il Monte Tarinello e Vallepietra e successivamente il cammino attraversa dei piccoli ruscelli che preannunciano lo spettacolo che attende in seguito: la Cascata Grande!

Avanzeremo accompagnati dal canto delle acque per poi scendere a ridosso della cascata per ammirare lo spettacolare salto di 20 metri totali diviso in 3 vasche. Dopo la foto di gruppo sotto la cascata per incorniciare questa splendida avventura, ripartiamo, incontrando altre meravigliose cascatelle e ruscelli. Pian piano che scendiamo a valle il sentiero lascia spazio alle piccole stradine di montagna che costeggiano i pittoreschi campi coltivati; fino ad arrivare al punto finale di questa giornata nella Valle della Cascate che termina con i consueti saluti finali.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO LA VALLE DELLE CASCATE

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursionistico)

Distanza: 10 Km

Dislivello totale: 550 metri

Costo: 20 euro a persona (la quota comprende il servizio guida).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 è 𝗙𝗔𝗖𝗜𝗟𝗘

Chiama il 334 8302603.

WHATSAPP

https://wa.me/p/7227632953946391/393348302603

Compila il form qui sotto e prepara lo zaino

ISCRIVITI SUBITO

𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗜𝗟 𝗦𝗔𝗠

Mi chiamo Samuele Giancarlini sono una guida ambientale escursionistica ai sensi della Legge n°4/2013. Organizzo escursioni giornaliere, viaggi a piedi, weekend zaino in spalla, giornate di educazione ambientale ed eco sostenibilità nelle scuole del centro Italia, escursioni per bambini, giochi all'aperto ed escursioni private.

Inoltre, insieme ad un gruppo di professionisti, pianifico Team Building.

La passione per l'ambiente e la natura mi ha spinto a diventare socio e volontario WWF per la salvaguardia dell'Orso Bruno Marsicano, collaborando con il WWF Abruzzo nell'organizzazione dei CAMPI FAMIGLIA OASI WWF GOLE DEL SAGITTARIO.

https://www.wwf.it/pandanews/animali/ad-anversa-campi-orso/

𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢

Ore 9:30 presso Vallepietra per un caffettino e poi scendiamo con le automobili al punto di partenza dell'escursione. Al momento dell'iscrizione invierò tramite Google Maps il punto di ritrovo via WhatsApp -Telegram.

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗥𝗦𝗜

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante a manica lunga, softshell (anti-vento). (Consigliato abbigliamento a strati!).

𝗔𝗟𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗭𝗔𝗜𝗡𝗢: Acqua secondo necessità , barrette energetiche, frutta, macchinetta fotografica, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, maglioncino di pile, crema solare, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

€20a persona (la quota comprende il servizio guida).