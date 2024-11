Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

I MAESTOSI BOSCHI DI FAGGIO VESTITI D’AUTUNNO DELL’ANELLO DI CAMPITELLINO REGALANO SCORCI INDIMENTICABILI

Domenica 10 Novembre 2024 dalle 10:30 alle 15:30

L'escursione anello di Campitellino attraversa le maestose faggete dipinte d'autunno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Durante il cammino vi mostrerò le tracce ed i segni lasciati dagli animali selvatici ma non solo, infatti sarà un vero piacere raccontarvi la storia di questi luoghi illustrandovi anche la flora presente. Passo dopo passo lasceremo la faggeta entrando in piccoli pianori carsici, creati da antichi ghiacciai, ed arrivando a Colle Campitellino. Qui si aprirà davanti a voi un panorama incredibile e con tutte le alte vette dei Simbruini presenti, Monte Viglio (2156 m) compreso ovviamente! Riprenderemo la via in direzione del Pozzo della Creta Rossa, immersi tra i boschi di faggio vi racconterò della presenza sporadica di un animale che un tempo regnava anche sui Monti Simbruini; l'Orso Bruno Marsicano. Arrivati alla Creta Rossa, breve briefing di spiegazione e poi si riparte verso il pozzo della neve per poi fermarci per il pranzo al sacco vicino le sponde del rilassante Volubro. Al termine del banchetto, indosseremo gli zaini pronti per ripartire verso il pianoro di Fondi di Jenne dove vi spiegherò come avviene il carsismo. Terminato il briefing di spiegazione ed accompagnati da mandrie di cavalli che pascolano liberi, rientriamo nel bosco e portiamo a termine l'anello ricongiungendoci con il sentiero fatto inizialmente fino ad arrivare alle auto e concludendo con i saluti.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO ANELLO DI CAMPITELLINO

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursionistico)

Distanza: 11 Km

Dislivello totale: 300 metri

Costo: 20 euro a persona (la quota comprende il servizio guida).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 è 𝗙𝗔𝗖𝗜𝗟𝗘

Chiama il 334 8302603.

WHATSAPP

https://wa.me/p/7227632953946391/393348302603

Compila il form qui sotto e prepara lo zaino

ISCRIVITI SUBITO

𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗜𝗟 𝗦𝗔𝗠

Mi chiamo Samuele Giancarlini sono una guida ambientale escursionistica ai sensi della Legge n°4/2013. Organizzo escursioni giornaliere, viaggi a piedi, weekend zaino in spalla, giornate di educazione ambientale ed eco sostenibilità nelle scuole del centro Italia, escursioni per bambini, giochi all'aperto ed escursioni private.

Inoltre, insieme ad un gruppo di professionisti, pianifico Team Building.

La passione per l'ambiente e la natura mi ha spinto a diventare socio e volontario WWF per la salvaguardia dell'Orso Bruno Marsicano, collaborando con il WWF Abruzzo nell'organizzazione dei CAMPI FAMIGLIA OASI WWF GOLE DEL SAGITTARIO.

https://www.wwf.it/pandanews/animali/ad-anversa-campi-orso/

𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢

Ore 10:00 presso Livata Cafè per un caffettino e poi saliamo con le automobili al punto di partenza dell'escursione. Al momento dell'iscrizione invierò tramite Google Maps il punto di ritrovo via WhatsApp -Telegram.

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗥𝗦𝗜

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante a manica lunga, softshell (anti-vento). (Consigliato abbigliamento a strati!).

𝗔𝗟𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗭𝗔𝗜𝗡𝗢: Acqua secondo necessità , barrette energetiche, frutta, macchinetta fotografica, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, maglioncino di pile, crema solare, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.