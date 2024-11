Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 16 a Domenica 17 Novembre 2024

Partecipa a una delle nostre escursioni indimenticabili con ViviSubiaco! Scopri il fascino dei Monti Simbruini e vivi un weekend di natura pura. Scegli tra l'Escursione Notturna del 16 novembre e l'Escursione Diurna del 17 novembre, o unisciti a entrambi gli eventi per un'esperienza completa!

Escursione Notturna - 16 novembre

Ritrovo: Ore 15:00 al Piazzale Campo dell'Osso, Subiaco

Difficoltà: Facile/Media

Dislivello: 300 m

Descrizione: Scopri la magia della montagna di notte, camminando sotto le stelle e respirando la serenità della natura.

Prezzo: 15€ a persona





Escursione Diurna - 17 novembre

Ritrovo: Ore 9:30 presso Monte Livata

Difficoltà: Facile/Media

Dislivello: 400 m

Descrizione: Un'avventura immersi nella natura, per ammirare panorami mozzafiato e godere della bellezza dei monti.

Prezzo: 15€ a persona



Escursione + Pernottamento

Escursione + Pernottamento:

60€ a persona per gruppi da 4-6 persone

75€ a persona per 2 persone

Descrizione: Partecipa all'escursione e goditi una notte immerso nella natura! Il pernottamento include il soggiorno in struttura accogliente, con la possibilità di condividere l'esperienza con il gruppo.



vivisubiaco.it

Info e Prenotazioni: +39 335 529 3718