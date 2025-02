Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Alla Scoperta della Terra di Confine

Domenica 2 Febbraio 2025 dalle 09:00 alle 16:00

Questa è l'escursione giusta per chi ama andare oltre i circuiti escursionistici più blasonati... Ci troviamo nella parte settentrionale del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini a confine con i Monti Carseolani. Terra di confine dunque, geografico ma anche politico: proprio su queste alture, infatti, lo Stato Pontificio lasciava il passo al Regno di Napoli, da cui il nome all'altopiano che avremo il piacere di ammirare percorrendo la cresta del Monte Padiglione (1.627 metri s.l.m.), ovvero la Valle della Dogana.

Già la partenza dalla piccola frazione di Verrecchie del comune di Cappadocia ci regala un piccolo gioiello legato all'elemento dell'acqua (tratto distintivo dei Monti Simbruini) ovvero l'antico mulino al Pozzo dell'Ovido risalente al 1800 e completamente restaurato nel 2008. Oggi ospita il museo delle tradizioni contadine dove è possibile fare un tuffo nel passato alla scoperta di antichi mestieri e tradizioni lontane.

Da qui inizierà e terminerà la nostra escursione verso il Monte Padiglione passando per il Passo delle Fossette e poi sempre più in alto risalendo una lunga cresta veramente suggestiva che affaccia sulla Valle della Dogana. La Vallata, priva di alberatura di alto fusto, è frammentata da macchie di arbusti e di laghetti ed alcune fonti dove mandrie di bestiame allo stato brado si abbeverano con sufficiente disponibilità.

Considero questo trekking una porta di accesso all'escursionismo, per chi non ha ancora molti km sulle gambe e sufficiente dimestichezza, ma che allo stesso tempo ha voglia di conoscere, sperimentarsi e lasciarsi catturare dall'esperienza outdoor.

PROGRAMMA:ORE 09:00| RITROVO: Verrecchie - Cappadocia (AQ)ORE 09:30| PARTENZA ESCURSIONE: Verrecchie - Cappadocia (AQ)ORE 16:00| PREVISTO RIENTRO

DATI TECNICI:🥵 Difficoltà: E (Media)📏 Distanza 8 Km〽️ Dislivello in salita 550 m⏱ Durata: Circa 6 ore circa (soste e trasferimenti inclusi)♻️ Tipologia percorso: A/R

PUNTO RITROVO: https://goo.gl/maps/N8TwfaQt2HqbJL6S6🌐 Coordinate Geografiche: 42.036847, 13.246169 / 42°02'12.7"N 13°14'46.2"E

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO E CONSIGLIATO:

🥾 Abbigliamento: ‼️ Obbligatorio: Scarponcini da trekking alti, Guscio antipioggia, Occhiali da sole, Guanti, Pantaloni lunghi, Cappellino/Copricapo, Bastoncini da trekking.⚠️ Altamente consigliato: Maglietta termica a maniche lunghe, Micropile, Pile, Magliette di ricambio, Crema protezione solare, Medicinali personali.

🧭 Attrezzatura: ‼️ Obbligatorio: Zaino (20/30 l)⚠️Altamente consigliato: Copri zaino, Binocolo, Macchina fotografica, Lampada frontale, Scarpe di ricambio da lasciare in auto, taccuino e penna per appunti di viaggio.

🥪 Alimentazione:Acqua (2 l minimo), consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili, snack energetici, barrette, frutta secca e/o disidratata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (escursione non adatta ai bambini di età inferiore ai 9 anni): 15,00 € ADULTI. 16,00 € ADULTI con Polizza Infortuni Accompagnati facoltativa. LA QUOTA COMPRENDE: Servizio di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata dell'iniziativa + Assicurazione Individuale RCTLA QUOTA NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza, il pranzo al sacco e tutto quanto non espressamente indicato.

📣 I PARTECIPANTI SONO TENUTI A:Non raccogliere fiori, piante o erbe protette e comunque rispettare le indicazioni impartite dalla guida. Conservare i propri rifiuti (compresi quelli organici) fino agli appositi cassonetti. Non allontanarsi dai sentieri escursionistici e dal gruppo, salvo indicazione esplicita della Guida.Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario della guida.Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall'escursione direttamente sul luogo della partenza. 📷 FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO:Nel corso dell'escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati per finalità promozionali riguardanti l'attività stessa. La partecipazione all'escursione sottintende il nulla osta alla pubblicazione del suddetto materiale.

📱 TELEFONI CELLULARI:I partecipanti sono invitati a silenziare i propri telefoni cellulari.

🐶 ANIMALI DOMESTICI AL SEGUITO:Trattandosi di Parco Naturale Regionale, è preferibile non introdurre animali domestici anche se al guinzaglio.

📜 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:La partecipazione all'escursione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamentoLe prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento della soglia ed entro le ore 12.00 di venerdì 31 gennaio 2025Le prenotazioni sono valide solo tramite e-mail, telefono e WhatsAppL'escursione potrebbe subire variazioni dovute alle condizioni meteo.

Giovanni Cervini - Guida associata AIGAE operante ai sensi della legge 4/2013 Recapiti: