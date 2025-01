Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 25 a Domenica 26 Gennaio 2025

Scopri la Magia delle Ciaspolate a Monte Livata!



Ti invitiamo a vivere un'esperienza unica immerso nella bellezza della natura invernale! Le ciaspolate sono l'ideale per chi ama avventurarsi in paesaggi mozzafiato, circondati da boschi innevati e panorami incantevoli.



Cosa ti aspetta:

- Percorsi adatti a tutti, dai principianti agli esperti.

- Guide esperte che ti accompagneranno alla scoperta dei segreti della montagna.

- Momenti di relax e convivialità con degustazioni di prodotti tipici.



Prenota ora la tua giornata di ciaspolate e approfitta di offerte speciali per gruppi e famiglie! Non perdere l'occasione di creare ricordi indimenticabili.



Vivi l'inverno in modo attivo e divertente: ti aspettiamo in montagna!