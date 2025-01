Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 26 Gennaio 2025

Il sentiero ci condurrà nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini alla scoperta dei Tre Confini, dove si toccano i confini di tre comuni: Subiaco, Cervara e Camerata. Tra gli alti faggi spogli si intravede l'azzurro del cielo mentre il sottobosco è carico delle foglie portate via dal vento. Attraverso pianori carsici dove l'azione dei venti e dell'acqua hanno modellato il terreno raggiungeremo il Rifugio Montano di Campaegli dove, al termine dell'escursione, ci ristoreremo con tazze di cioccolata calda e tè.Difficoltà E (sentiero escursionistico)

Lunghezza percorso: 11 km

Dislivello: 300 m

Durata Percorso: circa 6 oreGuida: GAE Emanuela Testa - per info 327 6207758

e-mail: gotrekk@gotrekk.it

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Tessera N° LA614, operante nel settore in base alla Legge 4/2013.Cosa Portare: abbigliamento e scarpe da trekking, consigliati i bastoncini, guscio, giacca imbottita, pile, cappello, guanti, zaino, pranzo al sacco, acqua (almeno 1,5 lt) e quanto altro si ritenga necessario.Ore 09,00 presso Il Rifugio Montano Campaegli, Le Rocce – Viale di Castel Amato (Campaegli).L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.Quote di partecipazione

Escursione: € 15,00Rinnovo tessera 2025: 5,00 €

Nuova tessera e prima escursione: 20,00 €Comprensiva di polizza RC. Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale può comunicare al momento dell'adesione nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it. I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.

Foto da Rifugio Montano Campaegli Centro Equitazione Campaegli

Tempi di percorrenza da Roma: h. 1,20.