Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 26 Gennaio 2025

Viste le recenti nevicate ti proponiamo una meravigliosa ciaspolata!

Ti portiamo a percorrere un magnifico itinerario ad anello in una delle zone più remote e selvagge del Parco Regionale dei Monti Simbruini.

Dalla zona di Campo Staffi ci inoltriamo, abbandonando l'area delle piste da sci, tra le fitte faggete per raggiungere il Passo Monna della Forcina dove il panorama si apre sul maestoso Monte Tarino.

Da qui proseguiremo tra valli e radure costellate da doline e inghiottitoi, caratteristiche di queste zone.

Raggiunto Campo Ceraso, ci fermeremo a pranzare nei pressi del piccolo rifugio (non gestito), per poi chiudere la nostra ciaspolata ritornando, sul sentiero che ci riporta al parcheggio di Campo Staffi.

Una meravigliosa ciaspolata per andare alla scoperta delle nostre splendide montagne in inverno!INFORMAZIONI TECNICHE

Percorso: Anello

Difficoltà: T/E

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 300 m

Durata: circa 4 ore + pausa pranzoGUIDA

MauroAPPUNTAMENTO SUL POSTO

Ore 10.00 Campo StaffiPOSSIBILITA' DI CONDIVIDERE L'AUTO DA ROMATRASPORTI

Trasporto organizzato con auto proprieQUOTE DI PARTECIPAZIONE

ciaspolata (con attrezzatura propria):

adulti 15,00 euro

junior (fino a 14 anni): 10,00 euroNOLEGGIO

Ciaspole 5 euro

Bastoncini 3 euroN.B. L'itinerario potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio delle guide in base delle condizioni meteo e di sicurezza che saranno valutate prima e durante l'escursione.

Ogni partecipante è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dalla guida, seguendo le sue indicazioni, in caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e di responsabilità.Per informazioni e iscrizioni:

3408917534