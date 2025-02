Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 2 Febbraio 2025

Camminare con le ciaspole tra i boschi incontaminati, la neve , vi faranno vivere una giornata diversa e divertente in compagnia di nuovi amiciIl Rifugio Viperella propone una escursione nella natura dei monti Simbruini L' evento si svolge in Località Campo Staffi- Filettino (FR). EVENTO RISERVATO AI SOCI DELL ASD RIF. VIPERELLA (Tesseramento preventivamente in Sede)

(CONTRIBUTO Tessera da richiedere entro 48 ore dall' escursione = 5 EURO)

i non soci possono partecipare massimo per 2 eventi l'anno solare.

INFO & ORARI Ritrovo ore 9:20 direttamente al rifugio Viperella: a metà piazzale di Campo Staffi, Filettino (FR), dopo il noleggio la "Tana dei lupi " prosegui per 50 MT sulla destra c'è il cartello che indica il Rifugio Viperella si cammina per circa 150 MT Partenza escursione ore 9:40 durata circa 3 ore Dati Tecnici: Escursione in ambiente innevato con ausilio delle ciaspole. Distanza circa 4- 6 km, dislivello circa 200- 300 metri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 24 ore prima dell evento via whatsapp al 347 1665470>>> si informano i partecipanti che la strada SP63 "Simbruina" che sale dal versante abruzzese (Capistrello- AQ) é CHIUSA (da anni). Controllate il percorso impostato sul vostro navigatore , potrebbe proporvi la SP 63 Non la fate !!! passare tassativamente per FilettinoATTREZZATURA NECESSARIA:

Ciaspole (qualora sprovvisti sono affittabili in loco su prenotazione) Scarponi da Trekking impermeabili alti (Obbligatori) o doposci ( non moonboot troppo ingombranti) Zaino, berretto, guanti, acqua almeno 1 litro. Abbigliamento invernale a cipolla: suddividendo l'abbigliamento in tre strati, uno intimo termico, mediano (pile) e quello di superficie (giacca a vento, hardshell, softshell). Mantellina antipioggia/neve. Maglia e calze di ricambio. Snacks spezzafame , crema solare , occhiali da sole , guanti , cappello

Pranzo facoltativo in rifugio previa prenotazioneLEGGERE ATTENTAMENTeL'escursione con le ciaspole, per quanto possa essere semplice ed adatta a tutti, prevede sempre:

Qualche salita e qualche discesa

Qualche tratto panoramico con leggera esposizione

Tre ore buone di cammino in quota (1800/1900mt s.l.m )Per questo specifichiamo che Sebbene le nostre CIASPOLATE siano di Livello Turistico (adatte dai 12 anni di età - con poco allenamento fisico richiesto).....tuttavia..NON SONO ADATTE A:

Persone che non abbiano l'attitudine al cammino

Persone con patologie cardiovascolari

Persone con problemi respiratori

Persone che non abbiano uno stato di salute buono

Persone che soffrano di vertigini.