Da sabato 27 luglio a domenica 8 settembre torna la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri I1, F1, L1, per la tutela del camoscio appenninico

(Pescasseroli, 24 Lug 24) La Val di Rose, il Monte Amaro e il Monte Meta sono cattedrali di biodiversità da visitare in punta di piedi, con lo stesso rispetto che si porta dinnanzi ad opere d'arte e monumenti di un tempo passato.



Questi ecosistemi sono regolati da fragili e complessi equilibri, che rischiano di essere degradati, se non compromessi, dal carico derivante dalla grande affluenza turistica tipica dei periodi di alta stagione. Per questo da più di trent'anni il Parco, in questo periodo dell'anno, introduce un "numero chiuso controllato" per gestire il flusso di presenze sui sentieri più famosi e frequentati dell'area protetta: un compromesso tra esigenze di conservazione ed esigenze di fruizione.



La regolamentazione riguarda 3 dei 153 sentieri ufficiali del Parco:

• il sentiero l1 che da Civitella Alfedena sale al Rifugio di Forca Resuni (Val di Rose);• il sentiero F1 che da Val Fondillo sale in cima al Monte Amaro;

• il sentiero L1 che dal Pianoro Campitelli sale in cima al Monte Meta.



L'accesso a questi sentieri, a partire dal 27 luglio fino al 8 settembre, sarà consentito esclusivamente prenotando un'escursione guidata con una delle guide qualificate incaricate dal Parco per l'espletamento di tale servizio. Le Guide sapranno accompagnarvi in totale sicurezza, svelandovi i segreti e le storie della Natura del Parco; le escursioni sono a pagamento. Di seguito le informazioni utili alle prenotazioni.



𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗙𝟭, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗔𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗢𝗽𝗶:

Gaia900 S.r.l. by Four Seasons Natura e CulturaLocalità Val Fondillo,Opi

+39 334 7004555 valfondillo.opi@fsnc.it

𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗜𝟭, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗩𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮 𝗥𝗶𝗳. 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗮 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗻𝗶:

Soc. Coop. Camosciara

+39 379 2125445 - info@camosciara.com

CENTRO NATURA - Pescasseroli +39 0863 9113221

CENTRO VISITE DEL LUPO - Civitella Alfedena +39 0864 890141

𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗟𝟭, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗠𝗲𝘁𝗮:

Cimentiamoci di Guglielmo Ruggiero

WhatsApp +39 349 6728602 info@cimentiamoci.it