Regolamento per la concessione di patrocini, ausili e contributi

(Pescasseroli, 01 Ago 24) Si comunica che con Deliberazione n. 9 del 23 aprile 2024, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato il nuovo Regolamento per la concessione di patrocini, ausili e contributi, il quale ha sostituito, ad ogni effetto, il precedente Regolamento approvato con Deliberazione n. 25 del 18 luglio 2015.

Si precisa che in deroga alla previsione di cui all'art. 5.3 del predetto Regolamento, esclusivamente per il corrente anno 2024, il termine per la presentazione delle domande di patrocinio con contribuzione è posticipato, con Deliberazione del Presidente n. 8 del 01.09.2024, al 10 agosto 2024.