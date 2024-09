Sabato 28 e domenica 29 settembre, attività gratuite nel Parco

(Pescasseroli, 24 Set 24) Sabato 28 e domenica 29 settembre, da Nord a Sud ognuno di noi avrà la possibilità di guardare e scoprire borghi e città d'Italia con occhi più attenti. Si rallenterà il passo e il ritmo per vedere ciò che tutti i giorni non riusciamo a mettere a fuoco con la giusta calma, e che spesso diamo per scontato: la natura che non conosce confini è ovunque intorno a noi, anche all'interno di città e paesi, senza dimenticare mai, che anche noi siamo Natura.

Per il 2024, nel territorio dell'Alto Sangro, nel Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, sarà Pescasseroli, il borgo che accoglierà Urban Nature, nella giornata di sabato 28 settembre mentre domenica 29 settembre sarà la volta del Centro Visite della Riserva Naturale Orientata di Feudo Intramonti, tutto, con la sinergia del personale del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Reparto Parco di Pescasseroli.

Vi aspettiamo sabato alle ore 10:00 in Piazza S. Antonio, al punto informativo, appositamente allestito per "la festa della Natura in Città", da dove partirà una passeggiata di interpretazione del paesaggio durante la quale sarete coinvolti in esperienze di scoperta e di confronto. Durante il percorso avrete la possibilità di osservare scorci di rara bellezza che potrete immortalare con il vostro cellulare e la fotografia potrà concorrere al Contest Fotografico "Nature Urban". L'immagine più bizzarra e con elementi di natura (non scontati), all'interno del Borgo, sarà premiata al termine della passeggiata!

Urban Nature continua domenica 29 settembre, dalle ore 9:00 fino alle 13:30, nel Centro Visite della Riserva Naturale Orientata di Feudo Intramonti, nel Comune di Civitella Alfedena, dove sarà possibile passeggiare lungo i percorsi storico-naturali della Riserva, in un territorio da sempre abitato da alberi, animali selvatici e uomini (Casone Crugnale- Centro visite SS n° 83 Marsicana km 55.)

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 0863 9113221 dalle 10.00 alle 17.30, tutti i giorni tranne il martedì.