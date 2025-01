Sulla regolamentazione dell'accesso, della circolazione e della sosta veicolare

(Pescasseroli, 27 Gen 25) Per opportuna conoscenza si comunica che, in data 24 gennaio 2024, il Comune di Civitella Alfedena e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise hanno emesso un'ordinanza di aggiornamento in merito alla regolamentazione dell'accesso, della circolazione e della sosta veicolare in località Camosciara.

Si pubblica, in calce, il testo integrale dell'ordinanza.