(Pescasseroli, 20 Feb 25) Come riportato sul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è prorogato al 27 febbraio 2025, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale.

In totale sono 19 i posti messi a disposizione per i due progetti di Servizio Civile Universale del Parco. Per maggiori informazioni su termini e modalità di partecipazione:

https://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=81268#mce_temp_url#

Scadenza 27/02/2025