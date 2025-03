Da aprile a settembre, saranno 11 i turni disponibili per svolgere un'esperienza di volontariato nel Parco!

(Pescasseroli, 06 Mar 25) l volontariato per i Parchi incarna ancora oggi lo spirito e i valori con cui i pionieri dell'ambientalismo diedero il via, più di un secolo fa, al movimento che ha poi portato all'istituzione dei primi Parchi Nazionali nel Nord America. Essere volontario per i Parchi significa dedicare il proprio tempo a conoscere da vicino la complessità della gestione di un'Area Protetta, nonché poter ammirare le meraviglie della Natura in tutta la sua armonia prendendosi cura di quel Patrimonio – naturale e culturale – che appartiene a tutti e tutte noi.



Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise porta avanti, dall'ormai lontano 1992, un programma di volontariato che ha contribuito negli anni ad avvicinare migliaia di persone alla natura e alla sua conservazione. Un programma che nel corso del tempo ha mutato forma senza mai perdere però la sostanza e l'essenza.



Anche nel 2025 il Parco, in collaborazione con gli operatori del territorio, rinnova il suo impegno nel programma di volontariato, con 11 turni di 8 giorni che si svolgeranno dal 18 aprile al 29 settembre, nei tre diversi Versanti Regionali dell'Area protetta.



Come ogni anno sarà possibile iscriversi alle 5 diverse tipologie di volontariato, ovvero i programmi JUNIOR, SENIOR, SPECIALISTA, FAMILY, SCUOLE.



Per partecipare ai turni di Volontariato "Volontari per la Natura" è sufficiente fare richiesta all'Ufficio Educazione e Volontariato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Via Roma s.n.c. – 67030 Villetta Barrea) compilando l'apposita scheda in pdf riportata in fondo al presente articolo, insieme ad un documento contenente tutte le informazioi utili per la partecipazione. La scheda potrà essere inviata tramite mail all'indirizzo: centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it



Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0864/89102, scrivere una mail a centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it oppure visitare la sezione del nostro sito dedicata al volontariato#mce_temp_url#

Vi aspettiamo!

Scadenza 22/09/2025