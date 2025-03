(Pescasseroli, 10 Mar 25) Si pubblica, per opportuna conoscenza, l'Avviso per la pesca lungo i fiumi Giovenco e Sangro, l'Avviso per la pesca nei laghi di Barrea e Grottacampanaro e il Regolamento relativo, per la stagione 2025.

La paesca nei laghi del Parco apre il 2 marzo 2025 per il Lago di Barrea e il 6 aprile 2025 per il lago di Grottacampanaro. Si chiuderà il 5 ottobre 2025 per entrambi i laghi. L'esercizio della Pesca è consentito a tutti gli aventi diritto purché in regola con le norme del calendario ittico regionale 2025 e con il regolamento del PNALM.

La pesca nei fiumi del Parco si aprirà il 6 aprile e si chiuderà il 21 settembre 2025. L'esercizio della pesca è consentito ai soli nativi o residenti dei Comuni rivieraschi, nei fiumi Sangro e Giovenco, secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco e dal Calendario Ittico Regionale 2025.