(Pescasseroli, 11 Mar 25) Nella seduta odierna anche il Consiglio Regionale del Molise ha approvato il Piano del Parco, concludendo così l'iter ripreso nel 2021 insieme alle regioni Abruzzo, capofila, e Lazio. Ora resta solo che la Regione Lazio completi il suo percorso ricevendo la sottoscrizione dell'intesa con i Comuni di Picinisco e di Settefrati, dopo che San Donato Val di Comino ha già sottoscritto l'intesa.

L'approvazione odierna arriva al termine di un lungo percorso, che aveva visto la Giunta regionale proporre al Consiglio l'approvazione del Piano con DGR n. 31 del 19.01.2024, e successivamente, dopo un rinvio in Commissione per approfondimenti istruttori, il parere favorevole di quest'ultima, espresso all'unanimità dei presenti nella seduta del 13 dicembre 2024.

Al termine del processo di analisi e verifica, e grazie al lavoro attento dei Servizi competenti, regionali e del Parco, il Piano sta finalmente giungendo al traguardo del suo percorso di approvazione, e consentirà, unitamente al Piano di Sviluppo socioeconomico di assicurare una gestione più attenta del territorio, maggiori garanzie alle attività tradizionali, zootecnia in particolare, ed al turismo naturalistico.

L'approvazione del Piano potrà finalmente consentire iniziative importanti anche in termini di gestione del territorio, avendo individuato e riconosciuto importanti zone di sviluppo turistico sia a Valle Fiorita, classificata zona turistica, sia a Rocchetta al Volturno, dove, per l'area di Santa Lucia, la pianificazione è stata adeguata al fine di consentire interventi di recupero sulle strutture esistenti.

Più in generale il Piano ha previsto la zonazione del territorio. individuando aree a diverso regime di tutela, costruendo un unicum col resto del territorio, ricevendo approvazione totale in sede di VAS e di VINCA dalle 3 Regioni fin dal marzo 2023, grazie ad un notevole lavoro di coordinamento fra le 3 Regioni, con capofila il Servizio Parchi e Foreste della Regione Abruzzo, e con il supporto costante del Servizio Giuridico del Parco.

Infatti, il Piano raccoglie tutti gli strumenti normativi esistenti nelle 3 Regioni: dai piani paesistici ai piani regolatori dei Comuni interessati, ivi comprese le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, approvati dalle tre regioni ed ai quali va certamente il merito di consentire la tutela del territorio insieme alle norme precedenti alla 394/91, come la zonazione, che risale agli anni '80.

"Voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio Regionale del Molise. Appena approvato il Piano in via definitiva sarà necessario e finalmente sarà possibile proseguire con i lavori del Piano di Sviluppo Socioeconomico in collaborazione con la Comunità del Parco - ha affermato il Presidente del Parco Giovanni Cannata - per dare slancio alle attività economiche in chiave sostenibile e disegnare il futuro socioeconomico del territorio del Parco, così come sarà importante lavorare al Regolamento come strumento operativo del Piano".

"Ringrazio il Consiglio Regionale del Molise per l'approvazione del Piano del Parco, un passo fondamentale per la tutela e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo. L'approvazione definitiva del Piano del Parco permetterà di concepire il nostro territorio come un sistema unico, valorizzando le differenze come punti di forza. Grazie a questa approvazione, anche il territorio molisano potrà accedere a fondi strutturali dedicati ai territori delle aree protette, creando nuove opportunità di crescita. Nel frattempo, è stato avviato l'iter di redazione del Piano di Sviluppo Socioeconomico, che darà impulso e sostegno concreto a chi ha scelto di vivere e investire nei borghi di montagna".