(Pescasseroli, 12 Mar 25)

Si pubblica un estratto, epurato dei dati personali e di tutti quelli non necessari, dell'ordinanza di riduzione in pristino N. 01 del 2025, con la quale, acquisito il rapporto amministrato del 13.01.2025, trasmesso dal servizio sorveglianza dell'ente, si ordina la rimozione di una serie di opere site in località "Vallechiara", nel Comune di Pescasseroli, in quanto realizzate in assenza di titoli autorizzativi e in particolare in mancanza del nulla osta dell'Ente Parco.

Tale pubblicazione è necessaria in quanto si sono riscontrate delle oggettive difficoltà nell'accertamento dell'attuale proprietà di alcuni dei terreni interessati, poiché le visure catastali effettuate individuano numerosi proprietari, molti dei quali nati agli inizi del novecento, a loro volta con un numero elevato di eredi, egualmente defunti o emigrati.

Pertanto, quanto ai proprietari sconosciuti, l'ordinanza N. 1.2025 viene resa nota attraverso tale forma di pubblicità, ritenuta idonea ai sensi dell'Art. 21-bis l. 241.1990.