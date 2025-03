Se hai dai 15 ai 17 anni e sei residente a Civitella Alfedena, Lecce nei Marsi, Opi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, allora potresti avere un'occasione unica!

(Pescasseroli, 25 Mar 25) Il Comune di Civitella Alfedena ha aderito come capofila al progetto ERASMUS+ dal titolo "The World Heritage Beech Forest Connection - 1rst European Youth Gathering" per favorire l'incontro e lo scambio di conoscenze tra i giovani europei di età compresa tra i 15 e 17 anni che vivono nei territori delle Faggete Vetuste Europee Patrimonio UNESCO.

Dal 19 al 31 Agosto 2025 presso Angermünde e Rügen in Germania, per la prima volta, 45 giovani rappresentanti di queste diverse regioni Europee si riuniranno per conoscersi, condividere idee ed avere uno scambio interculturale, per far crescere la consapevolezza e la conoscenza dell'inestimabile patrimonio naturale del loro territorio!

Se hai dai 15 ai 17 anni e sei residente a Civitella Alfedena, Lecce nei Marsi, Opi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, hai tempo fino al 27 marzo 2025 per inoltrare la tua candidatura.

Per maggiori informazioni e modalità di partecipazione è possibile consultare l'avviso allegato in calce alla notizia.