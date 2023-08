Martedì 8 Agosto 2023 dalle 15:30 alle 22:30

Escursione pomeridiana per osservare le catene montuose alla luce del tramonto.

E' sempre una emozione fortissima vedere il giorno che lascia il passo alla notte e poterlo ammirare dalla cima di una montagna del nostro Parco è qualcosa di veramente unico.

Dalla zona di Passo Godi( mt. 1550 slm) raggiungeremo Cima Scalone (mt. 2150 slm) attraverso una salita di avvicinamento non molto impegnativa. o in alternativa raggiungere il Monte di Preccia.

Avremo modo di volgere lo sguardo che spazia su tutto l'Abruzzo e parte del Molise verso le cime più alte delle catene montuose amiche come il Gran Sasso, La Maiella fino al Matese.

Poi lo spettacolo in vetta è assicurato: il bagliore finale che a un tratto svanisce.

CALENDARIO ESTATE 2023 : dal 19 Luglio al 10 Settembre – tutti i martedì e venerdì

DIFFICOLTA': media

PARTENZA: ore 15,30

RIENTRO: ore 22,30

APPUNTAMENTO: a Civitella Alfedena presso Info Point Camosciara in Via S.Lucia. Spostamento con auto propria per l'inizio del sentiero (20 min).

CENA: al sacco a propria cura

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, zaino, maglietta leggera, pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), cibo, torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 20,00 € a persona; 15 € bambini fino ai 12 anni

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 379 2125445 o scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

Prenotazioni anche presso INFOPOINT (Bottega Tutto il Buono di Natura) – Via Santa Lucia, Civitella Alfedena

Sentieri percorsi: parte di Y2

Dislivello e lunghezza:500 mt in andata e in ritorno; 6 km totali.

Sentieri percorsi: 26 carta Comune di Scanno

Dislivello e lunghezza: 400 mt in andata e in ritorno; 6.5 km totali.

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 6 PARTECIPANTI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

qualche paio di guanti , delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

