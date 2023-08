Domenica 6 Agosto 2023 dalle 09:30 alle 15:30

Escursione nella quale la salita di avvicinamento si sviluppa rapida ma immersa in faggeta verso il Monte Mattone, una finestra naturale sul Parco.

Scambiare la terra con il cielo per essere passeggiatori dell'aria, è una premessa che speriamo possa accontentare anche il meno temerario degli escursionisti quando si raggiungono le alte praterie di questa vetta.

La visuale in quota spazia su tutto il paesaggio del Parco d'Abruzzo, dal vicino Lago di Barrea e il complesso montuoso della Camosciara, fino ad arrivare alle cime delle montagne del Matese, tanto che sembra di potersi alzare dalla terraferma e come delle Aquile planare dolcemente sui rilievi.

CALENDARIO ESTATE 2023 – dal 19 Luglio al 10 Settembre : tutte le domeniche

DIFFICOLTA': media -difficile

PARTENZA: ore 9,30

RIENTRO: ore 15,30

APPUNTAMENTO: a Civitella Alfedena presso Info Point Camosciara in Via S.Lucia, 10. Spostamento con auto propria per l'inizio del sentiero (10 min).

PRANZO: al sacco a propria cura. Consigliata frutta e verdura fresca, frutta secca, panino leggero con burro e miele o confettura. Sconsigliati insaccati e salumi per evitare la sete.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, zaino, maglietta leggera, pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1.5 lt), cibo, torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

COSTO: 20,00 € a persona. Ragazzi sotto i 16 anni € 15.00.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 379 2122445 o scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

Prenotazioni anche presso INFOPOINT (Bottega Tutto il Buono di Natura) – Via Santa Lucia, Civitella Alfedena

Sentieri percorsi: tratto di H4

Dislivello e lunghezza: 450 mt in andata e in ritorno; 4 km totali.

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 4 PARTECIPANTI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

qualche paio di guanti , delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

