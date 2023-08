Da Pescasseroli all'Altopiano di Terraegna per una lunga escursione in e-bike con pranzo in rifugio.

Domenica 6 Agosto 2023

Una lunga escursione ci condurrà su una terrazza panoramica da cui è possibile osservare l'anfiteatro del Marsicano e ammirare splendide faggete del Parco Nazionale d'Abruzzo. La discesa verso il Rifugio di Terraegna offre una pausa rilassante e la possibilità di pranzare a ridosso delle grandi praterie utilizzate da cavalli semi-selvatici, cervi, volpi e lupi.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati. Sentiero A1 PNALM





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/prato-rosso-terraegna-e-bike/





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento presso la nostra sede di Largo Molinari a Pescasseroli. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Il percorso si snoda dal centro abitato e conduce all'interno della Valle di Prato Rosso per poi risalire sino al Pianoro di Terraegna. Qui avremo modo di ammirare splendidi alberi secolari e di ridiscendere nell'accogliente Rifugio di Terraegna per il pranzo. Dopo aver preso un buon caffè ci inoltreremo verso l'anfiteatro della Val di Corte che con la sua atmosfera selvaggia permette di raggiungere il fondovalle e il centro abitato.





LUNGHEZZA 30 km

DISLIVELLO 600 m

TERRENO Sterrato 90% - Single track 10%

DIFFICOLTÀ (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica

Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole







💳 COSTI

€ 60 per adulto





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Pranzo in rifugio





Cosa è escluso

Extra e spese personali

Assicurazione infortuni





🚲 E-BIKE

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarsi diversamente se lo desideri, utilizzando la tua e-bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.





🎒 COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎️ (+39) 0863.399696

☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 www.wildlifeadventures.it