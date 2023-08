Escursione guidata tra le sorgenti perenni che dai Monti della Meta danno origine al Lago di Barrea

Mercoledì 9 Agosto 2023

In un profondo e lontano passato, il valore dell'acqua, in ogni cultura e religione era sacro ed elemento fondante del paesaggio. La capacità purificatrice dell'acqua ha da sempre dato vita a riti, cerimonie e leggende. Sentieri, cammini, tratturi, crocevia vi si accostano da tempi remoti con rispetto, quasi pudore. Qui, ai piedi di giogaie superbe ma generose di nevi sgorgano le acque della cosiddetta Valle Regia, acque che dissetano ecosistemi complessi di cui noi, con la belladonna, il picchio dorso bianco o l'orso bruno, facciamo parte. Sentieri K6-J2-I3

🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento con le guide a Barrea. Il nostro cammino è scandito da muretti e costruzioni, canali di pietra viva e ponticelli in legno. Alla stregua di file ininterrotte di formiche al lavoro attraverso i secoli, i nostri predecessori sono giunti qui per attingere direttamente alla fonte di vita primaria. In questo percorso che s'approfondisce nella storia e nella foresta ci regaliamo un gesto primordiale: mani giunte a raccogliere il dono della sorgente, labbra schiuse. Semplicemente acqua.

💳 COSTI

€ 10 / per adulto

€ 8 / per ragazzo (10-13 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC professionale

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni

🥾 COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. In quota, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili.

👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1 l)

🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎️ (+39) 0863.399696

☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 www.wildlifeadventures.it