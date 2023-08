Un itinerario panoramico per imparare a conoscere secoli di storia, tradizione e cultura locale.

Lunedì 7 Agosto 2023

Un itinerario che è un ripercorrere un pezzetto di via assieme alla memoria di generazioni di custodi della montagna abruzzese più leggendaria, con le loro aspettative, i loro riti, santi e le immancabili preoccupazioni. Il tratturo tra Opi e Civitella Alfedena ci trasporta, attraverso un paesaggio denso di cultura umana eppure magicamente vitale, nei luoghi in cui il viaggio di trasferimento delle greggi attraverso i tratturerelli era appena cominciato ed il passo dei pastori confortato dai lineamenti di un paesaggio amato e familiare.





Sul fondo di piste ancora relativamente strette, come appressate alle gonne delle montagne nutrici, si resta ammaliati dalla mole frastagliata ed inaccessibile della Camosciara coi suoi pini neri dalle forme vagamente esotiche. Qui, aggrappato al caposaldo alla stregua di una fortezza di rocce ed alberi, all'inizio del secolo scorso, resisteva l'ultimo gruppo di camosci d'Abruzzo, per la cui protezione fu pensato ed istituito il primo nucleo della conservazione delle ricchezze naturali del Parco Nazionale d'Abruzzo.





Le irte cuspidi montuose torreggiano su falde addolcite da boschetti ricchi di specie arboree modellate nelle forme dal morso del bestiame e dalla mano dell'uomo. Dopo tratti immersi nella compagine ombrosa di aceri, cerri e faggi, in cui sembra di presagire il tentativo dei lupi di rubacchiare un agnello dalla fiumana andante di pecore belanti, si guadagna una terrazza naturale sulla valle, con una vista superba sul lago di Barrea - sul cui alveo proseguiva il tratturo - e sul borgo della Civitella (Civitella Alfedena), la cui armonia di case in pietra immerse nel declinazioni di verde enfatizza la sobria eleganza dell'architettura spontanea di montagna. Sentieri I2-H3-I5 PNALM





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento alle ore 9 a Civitella Alfedena presso il museo della Transumanza. Un ripido tratto iniziale ci immette lungo il tratturello che da Civitella Alfedena permette di raggiungere il Pian del Molino e di osservare l'anfiteatro naturale della Camosciara. Qui avremo modo di conoscere la vita dei pastori transumanti e di interpretare il paesaggio vegetale dopo il declino dell'attività armentizia.

💳 COSTI

€ 15 / per adulto

€ 10 / per ragazzo (10-13 anni)





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni





🥾 COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. In quota, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





