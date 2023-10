Un trekking in quota e una lunga traversata tra i splendidi borghi di Scanno e Pescasseroli

Da Sabato 14 a Domenica 15 Ottobre 2023

Un itinerario in quota che collega due centri abitati ricchi di storia. Da un lato Pescasseroli, capitale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e località in cui ha inizio il Tratturo Regio. Dall'altro Scanno, resa celebre dagli scatti di molti fotografi che ne hanno immortalato il patrimonio artistico e culturale, dal costume delle donne e dai riti tradizionali. Antichi sentieri ci guidano tra misteriose foreste dai tronchi contorti ed ampie dorsali, dove il verde degli alti pascoli si mescola ad un'affascinante paesaggio lunare.

La storia dell'Appennino Centrale è legata a doppio filo a quella della pastorizia. E' stata proprio l'azione millenaria dei pastori, più di ogni altra attività umana, a plasmare il territorio, trasformando l'ambiente naturale a proprio vantaggio. Essa ha agito perfino sulla cultura delle popolazioni, influenzandone tradizioni, lingua, arte e gastronomia.

Sentieri Z1-W3-A3 PNALM





🗓️ PROGRAMMA





GIORNO 1 – All'ombra delle foreste

Appuntamento nel pomeriggio a Pescasseroli. Incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari e breve spostamento in auto sino al punto di partenza del sentiero. Il percorso si snoda in salita attraverso un'ambiente dove si respira il contatto con la fauna selvatica. Attenderemo la luce del tramonto per coglierne appieno la magica atmosfera, prima di giungere presso il Rifugio di Terraegna. Cena in rifugio e pernottamento.

3 ore di cammino · 400 m dislivello in salita





GIORNO 2 – Mondo d'alta quota, il Parco sopra i 2000 metri

Una ricca prima colazione con prodotti biologici ci da il via per una lunga escursione lungo l'imponente dorsale della Montagna Grande. Lasciati i fianchi boscosi della Terratta avremo modo di camminare sulla cresta panoramica che divide il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise dalle montagne del gruppo del Genzana. Giunti al Valico del Carapale inizierà una lunga discesa sino al borgo di Scanno. Nel pomeriggio sosta presso la Pasticceria Di Masso per un buon caffè e per degustare l'ottimo "Pan dell'Orso". Visita del borgo e transfer verso Pescasseroli in minibus.

7 ore di cammino · 400 m dislivello in salita · 1100 m dislivello in discesa





💳 COSTI

€ 130 / per adulto





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Sistemazione in rifugio

Cena, prima colazione e pranzo al sacco

Utilizzo di torce e binocoli

Assicurazione RC





Cosa è escluso

Extra e spese personali

Assicurazione infortuni





CIBO E SISTEMAZIONE

Durante il tour faremo base presso il Rifugio di Terraegna con cena e degustazione di prodotti locali e buon Montepulciano d'Abruzzo. Il pernottamento in quota permette di sfruttare al meglio tramonto e alba e massimizzare le possibilità di avvistamento della fauna selvatica.

La sistemazione è in camere condivise con la possibilità di utilizzo dei servizi igienici ed energia elettrica. I prodotti sulla tavola del rifugio sono ricercati tra le aziende dell'entroterra abruzzese, per riproporre la cucina tipica e tradizionale, accogliendo i nostri ospiti come a casa.

Per una maggiore energia durante il cammino di rientro, proponiamo una ricca colazione con torte, biscotti, cereali, yogurt, pane fresco e marmellate, ma anche salata con uova e formaggio.

Per il pernottamento in rifugio è necessario un sacco lenzuolo e kit di igiene personale.





🥾 COSA PORTARE

Prima di mettersi in cammino è bene ricordare che negli altipiani di montagna l'escursione termica, ovvero lo sbalzo di temperatura tra giorno e notte, può superare i 15°. E' necessario pertanto portare con sé indumenti caldi per poter passare una serata piacevole.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Calzini di ricambio

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri





🥾 EQUIPAGGIAMENTO

Zaino da montagna (30-40 litri)

Sacco a pelo/sacco lenzuolo

Coprizaino per la pioggia

Borraccia o thermos (almeno 1 l)

Crema protezione solare

Gel disinfettante

Spazzolino e dentifricio

Asciugamano personale

Ciabatte

T-shirt e pantalone confortevoli per la notte

Kit di emergenza (Compeed®, cerotti, farmaci)

Tappi per le orecchie (consigliati)





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

