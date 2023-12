Su e giù nei boschi dei briganti, dei lupi, volpi e cervi

Mercoledì 27 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 13:00

Nel confine tra Lazio e Abruzzo è situata Forca d'Acero, una faggeta suggestiva situata in quelli che erano i confini dello Stato Pontificio ed il Regno di Napoli.... lì, in quelle grotte risiedevano briganti per saccheggiare i territori circostanti. Oggi il bosco di Forca d'Acero è una delle più suggestive e paesaggistiche faggete del Parco d'Abruzzo, caratterizzata dalla presenza di ampie radure e spettacolari formazioni geologiche. Con questo itinerario, aiutati dalla neve andremo alla scoperta del passaggio di animali selvatici, essa ci svelerà tutti i loro spostamenti e ci insegnerà a riconoscere le loro impronte.

Programma:

appuntamento alle ore 90:30 a Pescasseroli , oppure presso il valico di Forca d'Acero, partenza con le ciaspole nella suggestiva foresta di faggio, attraversando ampie e panoramiche radure innevate. Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche storiche, culturali e naturalistiche del territorio, (sentiero PNALM P2-C1-)

Difficoltà: facile . L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna, in zone boscose e pascoli, con salite e discese di media pendenza.

DISLIVELLO: 150 mt in salita e in discesa



LUNGHEZZA: 6 km circa​​ a/r

Possono partecipare anche i nostri amici a 4 zampe

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole e bastoncini.

In caso di mancanza di neve l'itinerario si farà a piedi al costo di €15.00 a persona .

Sconti per famiglie con bambini.

Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini, a persone che godono di buona salute.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna , con salite e discese graduali.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, cappello, guanti .

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide specializzate del territorio. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

www.ilbelsentiero.it

https://www.facebook.com/ilbelsentiero