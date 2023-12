Ciaspolata e polentata in rifugio di montagna

Domenica 17 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 15:00

Sulle tracce del lupo è un itinerario ad anello che parte dal Passo del Diavolo fino al rifugio della Cicerana un percorso emozionante che ci consente di vivere un'esperienza di non poco conto, tracce, segni di presenza di cervi e lepri e resti di caccia di animali come lupi e volpi, imparando a riconoscere le impronte sulla neve. Non mancherà il fascino del territorio innevato nel silenzio ovattato dalla neve.

Programma:

Ritrovo a Pescasseroli , breve spostamento in auto per raggiungere la località di Passo del Diavolo, oppure appuntamento presso il rifugio del Diavolo. Con le ciaspole raggiungeremo il territorio di caccia del lupo fino al rifugio della Cicerana. Con un percorso ad anello lungo boschi, radure, tracce e segni di presenza di piccoli e grandi mammiferi, tra cui il Lupo appenninico e non è escluso qualche traccia di orso che durante le giornate più miti esce allo scoperto. Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche principali dell' etologia ed ecologia di questi magnifici animali, le caratteristiche principali del territorio protetto, la storia e la cultura dell'Abruzzo montano e andremo alla ricerca di tracce e segni di passaggio, sosta pranzo in un accogliente rifugio di montagna

Partenza ore 09.30, rientro ore 15.00.

DIFFICOLTA': facile . L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna in zone tra boschi e radure, con salite e discese di media pendenza.

Un'escursione che tutte le persone che godono di buona salute possono fare.

DISLIVELLO: 150 mt in salita e in discesa

LUNGHEZZA: 9 km circa​​ a/r

SENTIERO PNALM T1

Si può partecipare con i nostri amici a 4 zampe

In caso di mancanza di neve l'itinerario si farà a piedi al costo di €15.00 a persona .

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking , cappello, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo e torcia.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole . La polentata è facoltativa ed non è compresa nella quota suddetta è anche possibile consumare il proprio pranzo a sacco.

Sconti per famiglie con bambini.

