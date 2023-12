Ciaspolata sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela

Lunedì 25 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 13:00

L'allevamento delle pecore è stato per millenni il mestiere principale degli uomini dell'Abruzzo montano, i pastori percorrevano i Tratturi durante il periodo di transumanza fino ad arrivare in Puglia ... e perché non ripercorrere un tratto del Tratturo accompagnati dalle storie di questi pastori? Più che un itinerario, un'immersione nella storia di questo posto, ricca di racconti dei nostri nonni e di aneddoti del territorio.

Svolgimento del programma :

L'appuntamento è a Pescasseroli presso la sede del Bel Sentiero. Raggiungeremo la località d' inizio del Regio Tratturo "Pescasseroli-Candela", percorreremo come i nostri nonni il primo tratto del tratturo durante la transumanza partendo dai Colli Bassi ,in una corona di montagne che circonda la conca di Pescasseroli. Durante il percorso verranno evidenziate le caratteristiche principali del territorio protetto, la storie e la cultura dell'Abruzzo montano.

Dalle ore 09:30 alle ore 13:00

DIFFICOLTA': FACILE

LUNGHEZZA: 7 km circa​​ a/r

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese graduali. Il percorso è adatto a tutti.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking , cappello, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo e torcia.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole e bastoncini.

In caso di mancanza di neve l'itinerario si farà a piedi al costo di €15.00 a persona .

Sconti per famiglie con bambini.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero