Ciaspolata dai Colli nascosti a Campo Rotondo

Martedì 26 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 13:00

Pescassseroli il paese più famoso del parco d'Abruzzo, sorge su una bella vallata dell' alto Sangro, circondato da imponenti cime dei monti Marsicani e da incantevoli colli di formazione alluvionale tra cui i colli alti e colli bassi, colli dell' oro, collacchi e colli nascosti. In questi colli è possibile ammirare tutte le piu' alte vette del parco e la corona di montagne che circonda Pescasseroli " la capitale del parco " il paese che ha dato i natali a Benedetto Croce e luogo di vita di Erminio Sipari i fondatori nel 1922 del Parco Nazionale d'Abruzzo.

L'itinerario proposto inizia attraversando i colli nascosti per arrivare a Campo Rotondo sotto il Monte tranquillo, un percorso che fino agli anni cinquanta le nostre nonne facevano per barattare la lana, coperte e panni di lana con le derrate alimentari che portate dalle donne della Val di Comino.

Appuntamento alle ore 09:30 presso la sede del Bel Sentiero, via della Piazza, 10 . Partenza in macchina per un breve tratto e proseguimento a piedi verso i colli nascosti di Pescasseroli, con un sentiero che si inoltra subito nel bosco e raggiunge la zona di caccia del Lupo Appenninico impareremo a riconoscere le sue tracce insieme a quelle di cervo, volpe e lepre. Un percorso molto semplice, il sentiero attraversa ampie e panoramiche radure, raggiungeremo poi Campo Rotondo una zona di pascolo di cervi,orsi. l'itinerario è ad anello.

DIFFICOLTA': FACILE

LUNGHEZZA: 7 km circa​​ a/r

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese graduali. Il percorso è adatto a tutti.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking , cappello, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo e torcia.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole e bastoncini.

In caso di mancanza di neve l'itinerario si farà a piedi al costo di €15.00 a persona .

Sconti per famiglie con bambini.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero