Ciaspolata serale con partenza all'imbrunire e rientro alla luce delle torce

Mercoledì 27 Dicembre 2023 dalle 16:00 alle 19:00

Un'agevole ciaspolata pomeridiana che ci permetterà di ammirare le montagne nel delicato momento dell'imbrunire.

Attenderemo il buio gustando tisana calda e biscotti tipici e percorreremo il sentiero di rientro alla luce delle torce elettriche. Lungo il cammino ci fermeremo ad osservare stelle e pianeti.

LA TUA ESPERIENZA

Percorri con le ciaspole un semplice itinerario nella natura invernale

Osserva il territorio in cerca delle tracce degli animali selvatici con l'aiuto della guida e ascolta le sue interessanti spiegazioni.

Attendi l'imbrunire gustando tisana e biscotti

Vivi la magia della notte osservando il cielo stellato

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆 prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratti di C1 e P2)

IMPEGNO: ​L'impegno fisico richiesto è basso L'escursione non ha particolari difficoltà tecniche​. Salita e discesa di leggera. Classificazione EAI-F

DISLIVELLO: 70 mt in salita e 70 mt in discesa

QUOTA DI PARTENZA: 1490 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1425 mt slm

LUNGHEZZA: 3 km circa​ (andata e ritorno)​

DURATA: 3 ore comprese soste

PARTENZA: ore 14,00

RIENTRO: ore 17,00 circa

MERENDA: inclusa nell'organizzazione

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte impermeabili in gore tex o impermeabilizzate con apposito spray al silicone o doposci rigidi, maglietta leggera a maniche lunghe, pantaloni lunghi comodi da escursionismo adatti alla stagione, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa e non si usa e non avere giacche legate in vita o oggetti appesi al collo, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), cibo, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 15,00 € incluse ciaspole e bastoncini (pagamento in contanti il giorno dell'escursione oppure online dal sito entro il giorno precedente). ​

COSA E' INCLUSO

Guida professionista (International Mountain Leader-AMM iscritta al Collegio Guide Alpine Abruzzo) per il gruppo per tutta la durata dell'escursione

ciaspole e bastoncini

Assicurazione RC professionale

NON ADATTO A

bambini sotto i 10 anni

persone con diffcoltà motorie

persone con problemi cardiaci

​persone con obesità

​donne incinte

GRUPPO: MIN 2 - MAX 15

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato, annullato o effettuato senza ciaspole in assenza di neve.

LUOGO DI APPUNTAMENTO: FORCA D'ACERO , all'inizio del sentiero C1, sulla SR 509. Parcheggio in loco. Partenza con le ciaspole dal luogo di appuntamento APRI IN GOOGLE MAPS >>

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (International Mountain Leader, Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

