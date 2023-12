Un Santuario della Natura

Giovedì 21 Dicembre 2023 dalle 09:00 alle 15:00

Un ambiente vario, boschi secolari, ampi panorami, torrenti e cascate, tratturi e transumanza. L'anfiteatro della Camosciara è la prima area di Riserva Integrale dove nel 1923 è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo.

📄 PROGRAMMA

Appuntamento ore 9.00 presso l'Ufficio Turistico di Barrea oppure alle 9.15 al parcheggio della parte alta di Civitella Alfedena. La Riserva Integrale si propone di conservare l'ambiente naturale nella sua totale integrità. Il meraviglioso anfiteatro roccioso della Camosciara è costituito da calcari e dolomie, le stesse rocce delle Dolomiti, che formano così quello stupendo scenario di balzi, cascate e torrenti che attraversano secolari foreste di faggio e di pino nero e dove crescono anche due delle specie floristiche più rare e preziose del Parco, la Pinguicola Vallis Regia e la Scarpetta di Venere. Il sentiero che percorreremo non è impegnativo.

Per la prima parte saliremo su di un colle, un vero e proprio balcone naturale, dal quale all'inizio si può ammirare il panorama sulla Vallis Regia con i tre paesi, il lago e le montagne circostanti. Proseguendo il paesaggio comincia a cambiare e il profilo inconfondibile della Camosciara appare come un grande anfiteatro, quello che viene chiamato le Piccole Dolomiti d'Abruzzo. Dopo una piccola pausa cominciamo a scendere.

A valle inizia a farsi sentire il fragore delle acque del Torrente Scerto che, all'interno della faggeta, scorre tra salti di roccia e piccole cascate. Un breve tratto comodo ci condurrà fino alle cascate, cuore della Camosciara, lì dove nasce questo torrente. Pranzo al sacco e ritorno lungo il vecchio tratturo che collegava Pescasseroli con Candela, nel Tavoliere delle Puglie.

Un tempo quest'area era anche coltivata a legumi e cereali oggi invece, con la fine della civiltà contadina, è utilizzata solo per pascolo. Il percorso prosegue in un terreno cretoso eroso dalle acque che, rimanendo in superficie, scorrono copiose in autunno e in primavera. Numerosi muretti a secco, testimonianza di quell'epoca contadina, caratterizzano il paesaggio rurale. Ritorneremo al parcheggio per raggiungere le macchine e concludere questa passeggiata nel cuore del Parco.

DURATA

09.00 - 15.00

LUNGHEZZA

10 km

LUOGO

Civitella Alfedena (AQ)

DISLIVELLO

480 mt

DIFFICOLTÀ

(E) Escursionistico

GRUPPO

Max 10 persone

💶 PREZZO: 15 €

(sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

🥾 COSA PORTARE

L'escursione prevede un'attività fisica non molto impegnativa ed è consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Piumino o giacca pesante comoda

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Guanti e Cappello

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

🏔 LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, è necessaria però una discreta preparazione fisica.

❗ AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

Sentieri: I2,H3,I5,G1,G5

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/la-camosciara-in-autunno/

👉 www.vallisregia.com