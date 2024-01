Ciaspolata al tramonto con polentata

Sabato 6 Gennaio 2024 dalle 15:00 alle 17:30

A chi non piacciono i tramonti? Con questo itinerario desideriamo condurti sulle vette migliori per godere di tramonti mozzafiato, immerso nella bellezza delle vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo ricoperte di neve. Un'escursione con le ciaspole al tramonto ti permetterà di contemplare i colori della montagna al calare del sole, regalandoti panorami mozzafiato che ti resteranno nel cuore.

Un'opportunità serale unica, con il ritorno sotto la luce delle torce e il bagliore della neve. Al rientro, ti attende una deliziosa polenta calda, un tocco finale per concludere l'esperienza in bellezza e far dimenticare ogni fatica.

Caratteristiche del percorso:

Periodo: ogni sabato da Dicembre a Marzo

Difficoltà: Facile

Durata: 2 ore e 30 minuti - andata e ritorno (pause incluse)

Gruppo: max 20 persone

Orario: 15:00 - 17:30

Svolgimento del programma:

L'appuntamento è a Pescasseroli presso la sede de Il Bel Sentiero. Ci sposteremo in macchina fino all'attacco del sentiero. Una volta giunti sul posto, indosseremo le ciaspole e ci metteremo in cammino. Durante il percorso, verranno descritte le caratteristiche del territorio, impareremo a riconoscere le tracce e i segni di presenza degli animali che popolano il Parco Nazionale d'Abruzzo.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si sviluppa su sentieri di montagna nelle zone di pascoli di media montagna, con salite e discese gradualmente dolci. Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini, nonché a persone che godono di buona salute.

Informazioni:

Attrezzatura indispensabile: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione (t shirt, maglietta a maniche lunghe, pile pesante, giacca pesante, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione, calzamaglia consigliata) borraccia (plastic free) con acqua o tisana calda.

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

Informative:

In mancanza di neve, l'itinerario si svolgerà a piedi

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti

La cena non è compresa nel costo dell'escursione, ogni partecipante è libero di acquistare delle pietanze calde o portare con sé una cena al sacco

Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri saranno effettuati con mezzi propri.

Info, prenotazioni e contatti:

Per maggiori informazioni vai sul Sito Web www.ilbelsentiero.it o clicca al seguente link https://www.ilbelsentiero.it/ciaspolata-al-tramonto

Il Bel Sentiero, Via della Piazza n.10,

Pescasseroli (AQ)

Telefono e WhatsApp: +39 3393349015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com



www.ilbelsentiero.it

https://www.facebook.com/ilbelsentiero