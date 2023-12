Con cervi, lupi ed il presepe in carta pesta nel paesino di Civitella Alfedena

Venerdì 22 Dicembre 2023 dalle 15:30 alle 18:30

Che bella l'atmosfera natalizia!!! Non perdere quest'occasione durante le tue vacanze, una visita con una guida del territorio a Villeta Barrea, il paese dei cervi; Civitella alfedena , il paese dei lupi ed il presepe nel presepe

Programma:

appuntamento a Villetta Barrea alle ore 15.30 presso il museo dell' acqua, con una semplice passeggiata avvisteremo i cervi, che ormai vivono nei pressi del borgo di Villetta Barrea , un osservazione in tutta sicurezza per conoscerne la biologia e l'etologia di questi animali ma anche per apprendere i giusti comportamenti quando si incontrano gli animali selvatici. Da qui, raggiungeremo il borgo di Civitella Alfedena per visitare l'area faunistica del Lupo Appenninico , un animale affascinante nella sua socialità , perseguitato per molto tempo dall'uomo, la sua vita avventurosa sempre all'agguato nei boschi; visiteremo " il presepe nel presepe" una ricostruzione in carta pesta a grandezza naturale di scene del paese nel passato per poi giungere alla natività.

Dalle ore 15.30 alle ore 18:30

Difficoltà: facile l

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, . COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, torcia. macchina fotografica, binocolo,

costo:€ 15.a persona

Il percorso è facile ed è adatto anche a famiglie con bambini, possono partecipare anche i nostri amici a 4 zampe

Sconti per famiglie con ragazzi.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone tra boschi e radure, con salite e discese di media pendenza. Il percorso è adatto a persone che praticano attività sportive ed a bambini abituati a camminare in montagna .

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/