Panorami sul Parco

Venerdì 5 Gennaio 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Una breve escursione sul sentiero dei rapaci dove è possibile ammirare il panorama sulla vallis Regia e la storia geologica del Parco

(diff. E)

Visita al Museo dei Piccoli Safini e al Castello.

Il Presepe artistico nelle vie del paese aspettando il tramonto sul Parco

Indossa abiti comodi e caldi adatti alla stagione, non dimenticare le scarpe da trekking per salvaguardare i tuoi piedi e le tue ginocchia, incontreremo tratti di sentiero fangosi. Un binocolo e una macchina fotografica ti serviranno per osservare meglio e custodire immagini e ricordi, una bevanda calda e una piccola colazione renderanno la passeggiata più piacevole.

Ci vediamo davanti la Proloco di Villetta Barrea, oggi servirà la macchina.

Buone Feste!