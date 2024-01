Un'escursione serale, sotto le stelle, per camminare con le ciaspole fra le valli ed i boschi del Parco

Sabato 20 Gennaio 2024 dalle 16:00 alle 19:30

La luce delle stelle riflette come un faro sulla neve bianca e crostosa, che scricchiola sotto il peso del nostro procedere sulle ciaspole. Tutto intorno sembra giorno, non c'è bisogno di torce. Il candore della neve illumina il nostro cammino. Entriamo nel bosco. Gli alberi intirizziti dal gelo proiettano la loro lunga ombra sulle radure innevate. Noi, come volpi e faine che di notte lasciano le loro tane per andare a caccia, cammineremo con le ciaspole lungo le valli innevate e nei boschi rigonfi di neve.

PROGRAMMA

Al momento dell'appuntamento presso Ecotur consegneremo ciaspole, bastoncini. Dopo un breve tragitto in macchina raggiungeremo la località di inizio percorso. Rientro previsto per le ore 19.30.

DIFFICOLTA' FACILE Dislivello in salita e discesa: 100 metri. Tempo di percorrenza: 3 ore di cammino effettivo. Km circa 5

COSTO € 20 a persona (incluso nolo ciaspole e bastoncini) € 15 (da 8 a 11 anni)

SENTIERO D6 oppure C1

RITROVO Appuntamento a Pescasseroli, – Ecotur in Via Piave 9 tel. 0863 /912760, alle ore 16.00 muniti di automobile.

EQUIPAGGIAMENTO Scarponi da trekking invernale, giacca a vento, zaino, copri zaino, borraccia, torcia, eventuali ghette, cappello e guanti, pantaloni invernali, "pile", merenda. Si raccomanda un abbigliamento a strati con capi adatti alle basse temperature.

INFO E PRENOTAZIONI www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cell 3773579475