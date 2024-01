Sabato 13 Gennaio 2024 dalle 15:00 alle 19:30

Una escursione dedicata ad una delle specie più affascinanti….alla ricerca di elusive presenze.

Il Lupo, è sempre stato nel nostro vivere quotidiano, continuamente protagonista di favole e leggende .

Una delle specie più importanti presenti nel nostro Parco, animale con un comportamento sociale complesso e strutturato, dotato di sensi straordinari e grande capacità di spostamento e adattamento.

Animale schivo e intelligente che nell'ambiente naturale svolge al meglio il suo ruolo di selettore naturale, controllando la dimensione delle popolazioni delle sue prede.

Insieme in questa due giorni cercheremo di capire i comportamenti di questa splendida e misteriosa specie: i suoi segni di presenza e magari qualche avvistamento ci faranno da guida sul nostro cammino.

CALENDARIO 2024: 13-14 gennaio; 27-28 gennaio; 10-11 febbraio; 24-25 febbraio; 9-10 marzo;



DIFFICOLTA': media

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (30 litri, sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

COSTO: 25,00 € a persona. Ciaspole, ghette e bastoncini inclusi forniti dall'organizzazione se necessari. Sconto di 5,00 € per chi ha già le ciaspole.

Le escursioni si effettueranno anche in assenza di innevamento.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 3792125445 scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

PROGRAMMA

Incontro con la guida alle ore 15,00 presso la nostra sede in Via S. Lucia, 10 a Civitella Alfedena.

Partenza con le proprie vetture per la diga di Barrea: percorreremo il sentiero che porta alle falde del Monte Greco, versante prediletto dai grandi erbivori in inverno e quindi agevole territorio di caccia per i Lupi. Cercheremo i segni di presenza, tracce, possibili predazioni e probabilmente l'avvistamento.

Al rientro a Civitella Alfedena visita dell'area faunistica del lupo: si tratta di un' area controllata e recintata dal Parco d'Abruzzo all'interno della quale vive un branco di lupi in stato di semi-libertà, utilizzata dall'Ente Parco per scopi di studio e salvaguardia genetica.

Sentieri percorsi: tratti di J8 e J6

Dislivello e lunghezza: 300 mt in andata e in ritorno; 6 Km. totali.

La quota include:

Assistenza di un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Regionale, ciaspole, ghette e bastoncini (5,00 € in meno per chi possiede l'attrezzatura).

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 4 PARTECIPANTI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

porta con te un gel disinfettante

delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

Seguici su fb Camosciara Escursioni e Trekking nel Parco Nazionale d'Abruzzo